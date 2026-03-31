中國制裁挺台議員古屋圭司　外交部譴責：充分暴露威權心態與霸凌本質

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國外交部昨宣布，對日本眾議員、日華議員懇談會長古屋圭司進行「反制措施」，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中方主權和核心利益，中國對此堅決反對，依法反制，「以儆效尤」，內容包含凍結在華資產、禁止進入中國境內（含港澳）等。對此，外交部發言人蕭光偉今（31日）表示，台灣與理念相近國家進行友好合作交流是我國主權行為，中國無權置喙、也無權干預。中共以所謂「制裁」等手段，企圖威脅、施壓我國際友人，充分暴露其威權心態與霸凌本質，外交部表達強烈抗議及嚴正譴責。

外交部訂於今（31日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，由外交部北美司長王良玉進行業務簡報。

針對日本眾議員、日華議員懇談會長古屋圭司因建議推動台日美軍樂隊進行象徵和平的文化交流，遭中國宣布制裁，外交部發言人蕭光偉表示，對於中國的行徑，可以分兩點說明。首先，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。中共政權未曾統治過台灣，而台灣更不是中華人民共和國的一部分，台灣主權是屬於全體台灣人民所有。雙方互不隸屬，更是國際社會公認的客觀事實與現狀。

蕭光偉指出，另外，台灣與理念相近國家進行友好合作交流是我國主權行為，中國無權置喙、也無權干預。中共以所謂「制裁」等手段，企圖威脅、施壓我國際友人，充分暴露其威權心態與霸凌本質，外交部表達強烈抗議及嚴正譴責。

蕭光偉強調，古屋圭司是台灣重要國際友人，長年支持台灣不遺餘力，至今訪台數十次，最近一次就是今年3月來台參加外交部主辦的「玉山論壇」。古屋圭司自2018年接任「日華懇」會長以來，每年率團訪台祝賀我國國慶，並促成「日華懇」多次發表公開聲明支持我國參與WHO及CPTPP、舉行台美日三邊安全對話論壇，以及積極推動日本戶籍謄本國籍欄登記台灣等，以具體行動深化台日各領域合作交流關係。

蕭光偉表示，外交部誠摯歡迎並感謝所有支持台日友好交流、關注台灣民主發展的日本國會議員來台訪問，也期盼今後與日本等理念相近國家持續密切合作，共同為印太區域的和平、穩定與繁榮做出貢獻。

▲外交部北美司長王良玉。（圖／記者詹詠淇攝）

此外，針對美國國會持續採取各項具體行動助我國，王良玉表示，美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen, D-NH）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis, R-UT）率領的跨黨派參議員訪問團，於3月30日至3月31日搭乘美國行政專機訪問台灣。

王良玉指出，此4位聯邦參議員在國會已多次提出及支持友台法案，並且高度重視台美關係的推進，無論是在安全、經貿或台灣的國際參與，均表現極度明確的支持。訪團昨日晉見總統賴清德，並於會後向媒體朋友們發表公開談話，接著由外交部長林佳龍款宴，以及參訪中科院。今天一樣行程很豐富，將與我民間企業及NGO互動。她強調，訪團一行彰顯美國跨黨派對台灣的堅定支持，外交部也再次表達誠摯的歡迎。

王良玉也提到，美國國會肯定台灣總統直選30週年，近期美國聯邦參議院跨黨派議員及眾議院國會議員，均公開肯定台灣總統直選30週年，並重申支持美國基於《台灣關係法》及「六項保證」的對台政策。另外，兩院的關鍵委員會領袖等多名重量級跨黨派議員也公開表達祝賀，在台灣民主歷程如此重要的里程碑上，別具意義。