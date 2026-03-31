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大陸 大陸焦點 特派現場

國民黨主席十年後將訪陸　陸媒評「只有交流才能找尋更好統一之路」

▲▼鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

▲中國國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央台辦主任宋濤昨（30）日透過央媒表示，在中國國民黨黨主席鄭麗文多次表達希望訪問大陸的意願後，中共中央總書記習近平表達歡迎其率團訪問。回顧過往國共兩黨的交流史，最近一次國民黨黨主席訪問大陸要追溯到2015年的朱立倫時期，在兩岸官方「相敬如冰」的形勢下，鄭麗文此行也將成為一段時間內輿論關注的焦點。

▲▼鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

陸媒《新民週刊》旗下自媒體「海上客」撰文指出，有人擔心由於中國國民黨主席有十年之久沒有訪問大陸，黨內一些業務或許生疏，最起碼蕭旭岑與大陸方面平時溝通的管道是暢通的，過去幾年，中國國民黨副主席訪問大陸之事並不少見，「因此，鄭麗文大可大大方方從從容容來大陸！」

評論稱，廿餘年前，中國國民黨主席連戰訪問大陸，實現中共中央總書記與國民黨主席歷史性會晤，那時也時值清明，這些懷念之事，當然要一輩一輩傳著做下去，「鄭麗文以在任中國國民黨主席的身份訪問大陸，論年齡比當年連戰破冰之旅時年輕，總感覺鄭麗文能讓台灣地區更多年輕人了解大陸。」

陸媒《看看新聞》分析稱，鄭麗文此訪雖是國民黨主席時隔多年的正式訪問，但這更多是台灣在野黨面對民進黨執政困境、尋求突破的一種自救行動，「訪問有利於台灣民眾的福祉，但解決台灣問題的根本在於大陸自身的發展和對台方針政策的持續推進，不應對單一政黨的交流視為兩岸關係的全部。」

北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺認為，當下正值國際和台海局勢重要的轉折點，大陸選擇此時邀請鄭麗文來訪，釋放出追求維護台海和平、反對衝突的堅定信號，對國民黨而言，是展現該黨有能力處理兩岸關係的重要參照。

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