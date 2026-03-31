黎巴嫩南部遭襲！印尼維和士兵「1天3死」　外長怒喊：無法接受

▲ 聯合國駐黎巴嫩臨時部隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東戰火延燒黎巴嫩南部，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）30日證實，已有3名印尼籍維和士兵在2起獨立事件中殉職，另有3人受傷，其中1人傷勢嚴重。這是以色列與真主黨2日爆發新一輪衝突以來，維和部隊首度出現重大傷亡。

2起獨立事件釀3死 UNIFIL展開調查

綜合《路透》等外媒，UNIFIL聲明指出，30日有2名維和士兵在巴尼哈揚（Bani Hayyan）附近因不明來源爆炸導致車輛全毀而喪生，另有2人受傷。

29日夜間至30日凌晨則有1名印尼士兵，因阿德希特卡薩爾村（Adchit al-Qusayr）附近陣地遭砲擊身亡，還有另1人重傷。UNIFIL發言人表示，「這是2起獨立事件，我們正分別進行調查。」

印尼、法國要求安理會緊急開會調查

印尼外交部聲明強調，無法接受任何傷害維和人員的行為，並重申對以色列攻擊黎巴嫩南部的譴責。外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）更在社群平台X發文呼籲召開緊急安理會會議，要求「迅速、徹底且透明的調查」；法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）也跟進要求安理會緊急開會，強調「這類攻擊絕不可接受」。

聯合國：攻擊維和人員恐構成戰爭罪

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，攻擊維和人員嚴重違反國際人道主義法，可能構成戰爭罪。以色列國防軍（IDF）則回應稱正在徹查，以釐清傷亡究竟源於真主黨或以軍行動，並強調事發地點位於「活躍戰區」。

自3月2日衝突升級以來，黎巴嫩當局統計已有逾1240人在以軍空襲中喪生，包括120多名兒童及近80名婦女。