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「想奪伊朗石油」川普自認贏麻？　陸官媒分析海灣國家有3大麻煩

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）自認美伊戰爭「贏麻」，最倒霉「局外人」海灣國家有三大麻煩。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中東戰火持續升級，國際油價於北京時間今（31）日凌晨突破每桶100美元大關，創下2022年7月以來新高。大陸官媒新媒體《牛彈琴》發表深度分析指出，美國總統川普（Donald Trump）近日公開威脅若伊朗不開放荷莫茲海峽，將徹底摧毀其發電廠與海水淡化廠，此舉不僅引發能源危機，更威脅到中東上億人的生存基礎。文章進一步揭露川普在接受英媒採訪時說出大實話「想奪取伊朗石油」，美國不再掩飾其戰爭背後的利益動機，試圖將上兆美元的戰爭開支透過「收保護費」的方式轉嫁給海灣盟友。

大陸官媒新華社旗下新媒體《牛彈琴》評論指出，美國的海灣國家盟友正陷入前所未有的「三大麻煩」。評論分析，海灣國家第一大麻煩「川普又管不住自己的嘴」。公開威脅伊朗，如果荷莫茲海峽不能立即「開放通商」，美國 「將徹底摧毀伊朗所有的發電廠、油井和哈爾克島、可能還有所有的海水淡化廠！」

評論指出，「戰爭罪不戰爭罪，大統領不在乎。這句話一出，投資者心頭一緊，國際油價又大幅上漲。」美國油價自2022年7月以來首次超過每桶100美元，伊朗也揚言將對海灣國家的電力與淡水系統進行對等報復。

評論稱，「石油運不出去，對海灣國家來說，是一個重大危機，但多少還不致命。海水淡化廠毀了，那對中東上億人來說，毫無疑問是災難性，關係到生存。對海灣國家來說，繼續這樣瘋狂下去，是好消息還是壞消息？」

▲▼川普認想奪下伊朗石油。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲川普承認就是想「奪下伊朗石油。」（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

美國戰爭動機是海灣國家第二大麻煩。評論指出川普接受英媒《金融時報》採訪終於說出實話。直言不諱表態，希望像 「 在委內瑞拉那樣 」，從伊朗「奪取石油 」。

評論引述川普原話，「老實說，我最想做的，就是奪取伊朗的石油，但美國國內有些『蠢貨』會問，『你為什麼要這麼做？』但他們就是蠢貨。」

戰爭開支的來源是海灣國家第三大麻煩。評論指出美方的「生意經」。面對高達數千億美元的預計開支，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）暗示將召集阿拉伯國家「討論」費用承擔問題。美方已向海灣國家開出巨額帳單，

評論進一步分析，「美國的戰爭開支，川普已經打定了主意：一是搶伊朗石油，二是敲海灣大戶的竹槓。有消息傳出來了，海灣國家如果想美國繼續打伊朗，就支付美國5兆美元；如果想要美國停止戰爭，就支付2.5兆美元。」

評論稱，「美國花了最多幾千億，收入幾兆，不虧啊！戰爭從來不是目的，利益才是，而買單的永遠是那些沒有話語權的 『盟友 』。」

▲▼川普深夜PO火海片！　伊朗彈藥庫淪火球。（圖／川普真實社交）

▲川普深夜PO火海片！　伊朗彈藥庫淪火球。（圖／川普真實社交）

評論又分析，海灣國家正從原本的斡旋者被生生拖進漩渦中心。儘管這些國家強烈反對美方動武，但川普卻向軍方下令無視盟友禁令，直接使用其基地發動進攻。導致伊朗將報復目標對準了境內的美軍基地，甚至波及民用設施。海灣國家原想置身事外，卻成為火線本身，成為這場地緣政治博弈中最倒霉的「局外人」。

針對這場戰爭的「輸與贏」，評論提出反思，伊朗與海灣國家皆蒙受慘重損失，即使川普自詡「贏麻了」，實際上美國確實打出了一個新局面：伊朗以前控制不了荷莫茲海峽，現在控制了；伊朗石油以前受到美國的制裁，現在制裁也沒有了；伊朗以前沒有在研制核武器，現在要研制核武器；美國在海灣的軍事基地曾經是資產，現在卻成了負債；美國通貨膨脹率曾一度下降，現在又在上升了 。

最後，評論諷刺總結，「哦，還有，『美國成功地把伊朗最高領袖哈米尼替換成了更年輕更強硬的哈米尼（接班二皇子）』。美國不是贏家，誰才是贏家？」

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