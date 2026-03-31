外送單驚見「常客資訊」　老闆淚謝：你默默撐著一間店！爆共鳴

▲外送訂單會標示顧客共訂過幾次。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

外送平台已成為不少人日常生活的一部分，不過每一筆看似普通的訂單，對店家來說，可能都是撐住營運的重要力量。一間咖啡廳老闆分享外送訂單畫面，顧客已累計下單24次，讓他忍不住有感而發，「你其實默默撐著一間店的日常」。貼文一出，許多店家分享，「昨天看到有個客人回購71次了，眼睛酸酸的」。

訂單畫面出現常客 店家超感動

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位於板橋的「寂光咖啡」在Threads發文，貼出外送訂單截圖，畫面除了餐點內容外，還標示下單的顧客為「常客（24份訂單）」，讓他特別有感，「謝謝每次都會點我們家的你，你可能不知道，但你其實默默撐著一間店的日常。」

貼文曝光後，不少網友驚訝，原來店家後台看得到顧客總共點過幾次餐，「這個功能可以給一般用戶嗎？我也想看最常點的餐廳是哪間欸」、「願意一直回購表示你們品質很穩定，我也是那個訂到好吃的就會一直重複訂的人」。

常點外送 到現場被店家認出

還有網友分享，「上次訂餐店家寫了一句謝謝常來」、「去現場點了平常外送點的東西，結果被認出來直接被叫名字，害我很害羞」、「難怪我點某家咖啡，裡面送了我買一送一的實體消費券，但其他人沒有」、「原來看得到點餐次數⋯難怪有一次我點外送，忘記把飲料換成大杯，店家直接幫我換」。

也有店家留言，「我這客人也撐著我的店！現在快200單了」、「我們目前也遇到一位，最高89次，想說等他100次送他小東西，而且這89次餐點都一模一樣」、「從我們2021年加入Uber支持到現在的客人」、「真的，每次收到訂單都很暖心（今天剛好是我們第一位100份訂單客人，好感動）」、「阿姨第301次的百香果綠茶」。