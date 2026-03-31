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半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘　內行出招：蒼蠅也抓得到

網搜小組／劉維榛報導

蚊子不咬人就算了，那個嗡嗡聲才是真正的折磨！一名女網友表示，房間出現蚊子時，其實不用開整間燈苦苦追打，只要開床頭燈再搭配手機手電筒，就能快速鎖定蚊子位置，甚至不到5分鐘就能解決，讓她直呼「超好用！」文章曝光後，一票神人也分享，用熱影像也超快照到蚊子，超快就能打死5隻。

▲▼ 。（圖／bluemay5422提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO打開手電筒一照，就能靠影子找到蚊子 。（圖／bluemay5422提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一名女網友在Threads分享，很多人遇到蚊子時，第一反應都是把房間燈全部打開，準備展開一場「人蚊大戰」，但其實這樣反而容易讓蚊子更難找。她建議，只需開一盞床頭燈維持微亮環境，接著打開手機手電筒，開始在牆壁與角落搜尋蚊子的蹤跡，效果會更明顯。

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原PO說，當手電筒光線照到蚊子時，牠的影子會清楚投射在牆面上，等於直接幫你標記位置，「飛到哪都逃不過你的眼睛」，比起在明亮環境中亂抓，這種方式更容易掌握行蹤，也能減少撲空的機率。

最後只要拿出電蚊拍，就能精準出擊，快速解決問題。原PO也分享親測成果，前一晚用這招不到5分鐘就成功擊殺蚊子，讓她大讚效率超高。

滅蚊強招大公開！酒精噴、塑膠袋罩、熱影像App

文章曝光後，網友也分享滅蚊強招，「電蚊拍壞了，目前為止，任何蟲都沒逃過酒精的噴灑」、「我都用透明塑膠袋，開口成O狀，等蚊子停在牆壁或適當的面上然後對著蚊子罩下去，再把口捏起來，從來沒失敗過，除非畸形空間有逃逸區，就連蒼蠅也適用」、「我是用熱影像App掃到牠，找到的，還蠻有用，昨晚在客廳玩遊戲結果用這方式+電蚊拍，打死5隻」、「原本用電蚊拍，但沒有隨時放在旁邊有點不方便，現在用小吸塵器，也很有用」。

＊本文獲得bluemay5422授權提供。

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