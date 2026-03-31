女警亂查網紅「百勒絲、進藤喜彥」個資33筆　好奇沒變賣獲緩刑

▲台中第六警分局一名盧姓女偵查佐，利用公務機會濫查網紅資料。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市第六警分局一名盧姓女偵查佐使用公務電腦，濫查網紅百勒絲、進藤喜彥等人個資總計33筆，遭到分局函送偵辦。法院考量被害人都願意給盧女自新機會，依5個公務員犯個資法判處7至9月，合併應執行1年2月，緩刑2年，支付15萬給公庫。

檢方調查，盧女自2020年開始擔任第六警分局員警，2023年晉升為偵查佐。卻在同年5月開始密集違法使用車籍資訊系統、智慧分析決策系統（人員基本資料系統、親友網脈），並輸入虛假用途，濫查5位被害人個人資料，合計33筆。

▲網紅百勒絲、進藤喜彥等5位民眾資料遭盧姓女警亂查。（圖／翻攝IG／fairypai、yoshihikoshindo）



盧女被送辦後，坦承犯行，5名被害人均同意給盧女自新機會，且盧女並無把33筆資料加以利用或圖利變賣，應只是一時好奇查看。

中院認為，盧女犯行是使公務員登載不實準公文書罪、個資法之公務員假借機會蒐集個人資料罪，從重以個資法論處。

法院考量，盧女身為警職人員，理應更加遵守法律，竟然假借職務機會使用公務帳號非法蒐集資料，但犯罪行為所生損害未擴大，雖然沒有跟被害人達成調解，但是5名被害人均同意給自新機會，又顯見盧女有悔意，盡力彌補。

綜上，依法判處盧女5個個資法各7月至9月徒刑，合併1年2月，考量應無再犯之虞，諭知緩刑2年，應支付公庫15萬。