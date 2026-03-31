女警亂查網紅「百勒絲、進藤喜彥」個資33筆　好奇沒變賣獲緩刑

▲台中第六警分局一名盧姓女偵查佐，利用公務機會濫查網紅資料。（圖／ETtoday資料照）
記者許權毅／台中報導
台中市第六警分局一名盧姓女偵查佐使用公務電腦，濫查網紅百勒絲、進藤喜彥等人個資總計33筆，遭到分局函送偵辦。法院考量被害人都願意給盧女自新機會，依5個公務員犯個資法判處7至9月，合併應執行1年2月，緩刑2年，支付15萬給公庫。
檢方調查，盧女自2020年開始擔任第六警分局員警，2023年晉升為偵查佐。卻在同年5月開始密集違法使用車籍資訊系統、智慧分析決策系統（人員基本資料系統、親友網脈），並輸入虛假用途，濫查5位被害人個人資料，合計33筆。
▲網紅百勒絲、進藤喜彥等5位民眾資料遭盧姓女警亂查。（圖／翻攝IG／fairypai、yoshihikoshindo）
盧女被送辦後，坦承犯行，5名被害人均同意給盧女自新機會，且盧女並無把33筆資料加以利用或圖利變賣，應只是一時好奇查看。
中院認為，盧女犯行是使公務員登載不實準公文書罪、個資法之公務員假借機會蒐集個人資料罪，從重以個資法論處。
法院考量，盧女身為警職人員，理應更加遵守法律，竟然假借職務機會使用公務帳號非法蒐集資料，但犯罪行為所生損害未擴大，雖然沒有跟被害人達成調解，但是5名被害人均同意給自新機會，又顯見盧女有悔意，盡力彌補。
綜上，依法判處盧女5個個資法各7月至9月徒刑，合併1年2月，考量應無再犯之虞，諭知緩刑2年，應支付公庫15萬。
|編號
|查詢時間
|系統名稱
|查詢用途
|查詢條件
|被害人姓名
|1
|111年8月9日 8時54分20秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|舉發交通違規
|車牌種類重機、車號000-0000
|鄧○均
|2
|112年5月5日 7時18分11秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|偵辦刑事案件
|車牌種類汽車、車號000-0000
|湯○澄
|3
|112年5月5日 7時18分35秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|偵辦刑事案件
|車牌種類汽車、車號000-0000
|湯○澄
|4
|112年5月5日 7時19分22秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|舉發交通違規
|姓名湯○澄、車牌種類汽車
|湯○澄
|5
|112年5月5日 7時19分34秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|舉發交通違規
|車牌種類汽車、車號000-0000
|湯○澄
|6
|112年5月5日 7時19分34秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|舉發交通違規
|車牌種類汽車、車號000-0000
|湯○澄
|7
|112年5月5日 7時19分35秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|舉發交通違規
|車牌種類汽車、車號000-0000
|湯○澄
|8
|112年5月5日 7時19分35秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|舉發交通違規
|車牌種類汽車、車號000-0000
|湯○澄
|9
|112年5月5日 7時19分35秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|舉發交通違規
|車牌種類汽車、車號000-0000
|湯○澄
|10
|112年5月5日 7時19分49秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|舉發交通違規
|身分證字號Z000000000、車牌種類汽車
|湯○澄
|11
|112年5月5日 7時21分55秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|舉發交通違規
|身分證字號Z000000000、車牌種類汽車
|湯○澄
|12
|112年5月5日 7時22分2秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|舉發交通違規
|身分證字號Z000000000、車牌種類重機
|湯○澄
|13
|112年5月5日 7時24分36秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|舉發交通違規
|身分證字號Z000000000、車牌種類汽車
|湯○澄
|14
|112年5月5日 7時24分42秒
|車籍資訊（車籍查詢頁面）
|舉發交通違規
|身分證字號Z000000000、車牌種類微電車
|湯○澄
|15
|112年7月23日 19時15分34秒
|智慧分析決策系統（智慧情資搜尋）
|執行刑事相關案件
|百○絲
|百○絲
|16
|112年7月23日 19時15分53秒
|智慧分析決策系統（人員基本資料）
|執行刑事相關案件
|身分證字號Z000000000、姓名百○絲
|百○絲
|17
|112年7月23日 19時18分33秒
|智慧分析決策系統（智慧情資搜尋）
|執行刑事相關案件
|百○絲
|百○絲
|18
|112年7月23日 19時18分44秒
|智慧分析決策系統（人員基本資料）
|執行刑事相關案件
|身分證字號Z000000000、姓名百○絲
|百○絲
|19
|112年7月23日 19時19分4秒
|智慧分析決策系統（人員基本資料）
|執行刑事相關案件
|身分證字號Z000000000、姓名百○絲
|百○絲
|20
|112年7月23日 19時19分24秒
|智慧分析決策系統（人員基本資料）
|執行刑事相關案件
|身分證字號Z000000000、姓名百○絲
|百○絲
|21
|112年7月23日 19時20分34秒
|智慧分析決策系統（親友網脈）
|執行刑事相關案件
|身分證字號Z000000000、姓名百○絲
|百○絲
|22
|112年7月23日 19時22分46秒
|智慧分析決策系統（親友網脈）
|執行刑事相關案件
|身分證字號Z000000000、姓名部○○安
|部○○安
|23
|112年7月23日 19時22分52秒
|智慧分析決策系統（人員基本資料）
|執行刑事相關案件
|身分證字號Z000000000、姓名部○○安
|部○○安
|24
|112年7月23日 19時22分58秒
|智慧分析決策系統（親友網脈）
|執行刑事相關案件
|身分證字號Z000000000、姓名部○○安
|部○○安
|25
|112年9月4日 0時28分42秒
|智慧分析決策系統（智慧情資搜尋）
|執行刑事相關案件
|進○○彥
|進○○彥
|26
|112年9月4日 0時29分2秒
|智慧分析決策系統（人員基本資料）
|執行刑事相關案件
|身分證字號FC00000000、姓名進○○彥
|進○○彥
|27
|112年9月4日 0時29分46秒
|智慧分析決策系統（親友網脈）
|執行刑事相關案件
|身分證字號FC00000000、姓名進○○彥
|進○○彥
|28
|112年9月4日 0時29分52秒
|智慧分析決策系統（親友網脈）
|執行刑事相關案件
|身分證字號FC00000000、姓名進○○彥
|進○○彥
|29
|112年9月4日 0時29分56秒
|智慧分析決策系統（人員基本資料）
|執行刑事相關案件
|身分證字號FC00000000、姓名進○○彥
|進○○彥
|30
|112年9月4日 0時30分7秒
|智慧分析決策系統（親友網脈）
|執行刑事相關案件
|身分證字號FC00000000、姓名進○○彥
|進○○彥
|31
|112年9月4日 0時30分8秒
|智慧分析決策系統（親友網脈）
|執行刑事相關案件
|身分證字號FC00000000、姓名進○○彥
|進○○彥
|32
|112年9月4日 0時30分9秒
|智慧分析決策系統（人員基本資料）
|執行刑事相關案件
|身分證字號FC00000000、姓名進○○彥
|進○○彥
|33
|112年9月4日 0時30分16秒
|智慧分析決策系統（人員基本資料）
|執行刑事相關案件
|身分證字號FC00000000、姓名進○○彥
|進○○彥
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