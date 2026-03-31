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社會 社會焦點 保障人權

女警亂查網紅「百勒絲、進藤喜彥」個資33筆　好奇沒變賣獲緩刑

▲台中警六分局日前受理都會公園草叢白骨案。（圖／ETtoday資料照）

▲台中第六警分局一名盧姓女偵查佐，利用公務機會濫查網紅資料。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市第六警分局一名盧姓女偵查佐使用公務電腦，濫查網紅百勒絲、進藤喜彥等人個資總計33筆，遭到分局函送偵辦。法院考量被害人都願意給盧女自新機會，依5個公務員犯個資法判處7至9月，合併應執行1年2月，緩刑2年，支付15萬給公庫。

檢方調查，盧女自2020年開始擔任第六警分局員警，2023年晉升為偵查佐。卻在同年5月開始密集違法使用車籍資訊系統、智慧分析決策系統（人員基本資料系統、親友網脈），並輸入虛假用途，濫查5位被害人個人資料，合計33筆。

▲▼ 。（圖／）

▲網紅百勒絲、進藤喜彥等5位民眾資料遭盧姓女警亂查。（圖／翻攝IG／fairypai、yoshihikoshindo）

盧女被送辦後，坦承犯行，5名被害人均同意給盧女自新機會，且盧女並無把33筆資料加以利用或圖利變賣，應只是一時好奇查看。

中院認為，盧女犯行是使公務員登載不實準公文書罪、個資法之公務員假借機會蒐集個人資料罪，從重以個資法論處。

法院考量，盧女身為警職人員，理應更加遵守法律，竟然假借職務機會使用公務帳號非法蒐集資料，但犯罪行為所生損害未擴大，雖然沒有跟被害人達成調解，但是5名被害人均同意給自新機會，又顯見盧女有悔意，盡力彌補。

綜上，依法判處盧女5個個資法各7月至9月徒刑，合併1年2月，考量應無再犯之虞，諭知緩刑2年，應支付公庫15萬。

編號 查詢時間 系統名稱 查詢用途 查詢條件 被害人姓名
1 111年8月9日 8時54分20秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 舉發交通違規 車牌種類重機、車號000-0000 鄧○均
2 112年5月5日 7時18分11秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 偵辦刑事案件 車牌種類汽車、車號000-0000 湯○澄
3 112年5月5日 7時18分35秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 偵辦刑事案件 車牌種類汽車、車號000-0000 湯○澄
4 112年5月5日 7時19分22秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 舉發交通違規 姓名湯○澄、車牌種類汽車 湯○澄
5 112年5月5日 7時19分34秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 舉發交通違規 車牌種類汽車、車號000-0000 湯○澄
6 112年5月5日 7時19分34秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 舉發交通違規 車牌種類汽車、車號000-0000 湯○澄
7 112年5月5日 7時19分35秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 舉發交通違規 車牌種類汽車、車號000-0000 湯○澄
8 112年5月5日 7時19分35秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 舉發交通違規 車牌種類汽車、車號000-0000 湯○澄
9 112年5月5日 7時19分35秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 舉發交通違規 車牌種類汽車、車號000-0000 湯○澄
10 112年5月5日 7時19分49秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 舉發交通違規 身分證字號Z000000000、車牌種類汽車 湯○澄
11 112年5月5日 7時21分55秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 舉發交通違規 身分證字號Z000000000、車牌種類汽車 湯○澄
12 112年5月5日 7時22分2秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 舉發交通違規 身分證字號Z000000000、車牌種類重機 湯○澄
13 112年5月5日 7時24分36秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 舉發交通違規 身分證字號Z000000000、車牌種類汽車 湯○澄
14 112年5月5日 7時24分42秒 車籍資訊（車籍查詢頁面） 舉發交通違規 身分證字號Z000000000、車牌種類微電車 湯○澄
15 112年7月23日 19時15分34秒 智慧分析決策系統（智慧情資搜尋） 執行刑事相關案件 百○絲 百○絲
16 112年7月23日 19時15分53秒 智慧分析決策系統（人員基本資料） 執行刑事相關案件 身分證字號Z000000000、姓名百○絲 百○絲
17 112年7月23日 19時18分33秒 智慧分析決策系統（智慧情資搜尋） 執行刑事相關案件 百○絲 百○絲
18 112年7月23日 19時18分44秒 智慧分析決策系統（人員基本資料） 執行刑事相關案件 身分證字號Z000000000、姓名百○絲 百○絲
19 112年7月23日 19時19分4秒 智慧分析決策系統（人員基本資料） 執行刑事相關案件 身分證字號Z000000000、姓名百○絲 百○絲
20 112年7月23日 19時19分24秒 智慧分析決策系統（人員基本資料） 執行刑事相關案件 身分證字號Z000000000、姓名百○絲 百○絲
21 112年7月23日 19時20分34秒 智慧分析決策系統（親友網脈） 執行刑事相關案件 身分證字號Z000000000、姓名百○絲 百○絲
22 112年7月23日 19時22分46秒 智慧分析決策系統（親友網脈） 執行刑事相關案件 身分證字號Z000000000、姓名部○○安 部○○安
23 112年7月23日 19時22分52秒 智慧分析決策系統（人員基本資料） 執行刑事相關案件 身分證字號Z000000000、姓名部○○安 部○○安
24 112年7月23日 19時22分58秒 智慧分析決策系統（親友網脈） 執行刑事相關案件 身分證字號Z000000000、姓名部○○安 部○○安
25 112年9月4日 0時28分42秒 智慧分析決策系統（智慧情資搜尋） 執行刑事相關案件 進○○彥 進○○彥
26 112年9月4日 0時29分2秒 智慧分析決策系統（人員基本資料） 執行刑事相關案件 身分證字號FC00000000、姓名進○○彥 進○○彥
27 112年9月4日 0時29分46秒 智慧分析決策系統（親友網脈） 執行刑事相關案件 身分證字號FC00000000、姓名進○○彥 進○○彥
28 112年9月4日 0時29分52秒 智慧分析決策系統（親友網脈） 執行刑事相關案件 身分證字號FC00000000、姓名進○○彥 進○○彥
29 112年9月4日 0時29分56秒 智慧分析決策系統（人員基本資料） 執行刑事相關案件 身分證字號FC00000000、姓名進○○彥 進○○彥
30 112年9月4日 0時30分7秒 智慧分析決策系統（親友網脈） 執行刑事相關案件 身分證字號FC00000000、姓名進○○彥 進○○彥
31 112年9月4日 0時30分8秒 智慧分析決策系統（親友網脈） 執行刑事相關案件 身分證字號FC00000000、姓名進○○彥 進○○彥
32 112年9月4日 0時30分9秒 智慧分析決策系統（人員基本資料） 執行刑事相關案件 身分證字號FC00000000、姓名進○○彥 進○○彥
33 112年9月4日 0時30分16秒 智慧分析決策系統（人員基本資料） 執行刑事相關案件 身分證字號FC00000000、姓名進○○彥 進○○彥
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