　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

趁2女同事喝醉　男噁喊「能揩油就揩油」一路摸進房裡親

▲領有身障手冊曾姓八旬老翁，去年12月與今年1月兩度趁居家女服務員照顧時趁機觸摸其左大腿內、襲胸性騷擾得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲劉男趁女同事喝醉的時候毛手毛腳，被公司開除又被起訴猥褻、性騷擾等罪。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北劉姓男子去年參加公司聚會時，看到2名女同事不勝酒力，多次藉故靠近襲胸、摸臀、摟腰，大家事後攙扶被害女同事，到附近旅社幫忙開房間讓休息時，劉男竟把手伸進裙裡摸大腿，還跟進房間裡偷親女同事。劉男事後已因荒唐行徑被公司開除，台北地檢署31日依乘機猥褻、性騷擾等罪起訴劉男。

劉男是在2025年5月某天下班後，跟7、8名同事一起到KTV唱歌唱到凌晨，2名被害人在包廂內就因為喝醉遭劉男毛手毛腳，眾人結帳離開時，2女被多名同事緊緊攙扶離開，劉男跟在一旁，伺機靠近對女同事上下其手。

忙著照顧酒醉被害人的主管不耐煩，揮手要劉男走開，劉男卻笑著說：「能揩油就揩油」，其他同事已經感到憤怒，但仍先把被害人扶到旅社，沒想到，當大家在櫃檯幫被害人辦理住房手續時，劉男又溜到癱坐在地上的被害人身邊，把手伸進被害人裙內摸腿。

其他同事發現後，急忙上前阻止，劉男卻仍跟著眾人到樓上房間，再趁大家不注意，跑到房間內，偷親正在休息的女同事，2名被害人清醒後，先後提告，且堅決不和解，劉男卻辯稱自己喝醉了，檢察官根據監視器畫面加上其他同事證實，確認劉男在包廂、路上、旅社櫃檯、房間內共4段犯行，分別涉嫌乘機猥褻、性騷擾等罪，依法提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股跌勢擴大！　記憶體4檔殺跌停
挺川普繼續打！傳盟友籲「打趴伊朗才罷手」　2國最強硬
韓方正研議更新電子入境卡！　外交部暫緩改「南韓」
快訊／高鐵台中站黑煙密布！　旅客捂鼻驚慌：還能坐車嗎
川普PO火海畫面！　伊朗彈藥庫淪火球
快訊／高雄又傳重大車禍！5車連環撞　慘變「夾心」送醫
快訊／捲霸凌疑雲　楊珍妮首回應難過：顏慧欣是辦公室重要人才
獨／突聽到2少女喊救命！　混血男星「脫到剩內褲」跳海救人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台鐵新烏日站回收場大火竄濃煙　台中成功站單線通車

被通緝還是要洗車！駕駛撞傷2警落跑　結局要關8個月

女警亂查網紅「百勒絲、進藤喜彥」個資33筆　好奇沒變賣獲緩刑

北榮急診室暴力！就醫男想「爬牆出院」　揮拳打醫師被起訴

快訊／高鐵台中站黑煙密布遮月台　旅客捂鼻驚慌問：還能坐車嗎

趁2女同事喝醉　男噁喊「能揩油就揩油」一路摸進房裡親

33歲男攀棚集山迷路體力透支求救　警消地毯式搜索尋獲

洗車工PO網賣「喪屍煙彈」　女警釣魚...竟收到塑膠紅烏龜

快訊／國1南下26k「小客車突冒煙」！燒成一團火球　4人驚險逃生

快訊／高雄又傳重大車禍！5車當街連環撞　慘變「夾心」1人送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

台鐵新烏日站回收場大火竄濃煙　台中成功站單線通車

被通緝還是要洗車！駕駛撞傷2警落跑　結局要關8個月

女警亂查網紅「百勒絲、進藤喜彥」個資33筆　好奇沒變賣獲緩刑

北榮急診室暴力！就醫男想「爬牆出院」　揮拳打醫師被起訴

快訊／高鐵台中站黑煙密布遮月台　旅客捂鼻驚慌問：還能坐車嗎

趁2女同事喝醉　男噁喊「能揩油就揩油」一路摸進房裡親

33歲男攀棚集山迷路體力透支求救　警消地毯式搜索尋獲

洗車工PO網賣「喪屍煙彈」　女警釣魚...竟收到塑膠紅烏龜

快訊／國1南下26k「小客車突冒煙」！燒成一團火球　4人驚險逃生

快訊／高雄又傳重大車禍！5車當街連環撞　慘變「夾心」1人送醫

文化部「百大百藝」延長徵件至4/8　鼓勵學生實地參與

菅野智之無緣勝投直言「被和真擊敗」　大讚他一定會在大聯盟活躍

高鐵清明連假已售58萬張車票　自由座「一鍵下滑」查等候時間

南霸天歌王嫁女兒哭了「霸氣送千萬新房」　台下賓客陣容超狂

《逐玉》名場面私心複習清單！10金句人間清醒：吃好睡好活下去 全劇心得雷

快訊／盧峻翔奪東超最佳5人、李家慷最佳第六人　領航猿成大贏家

台股大跌逾788點失守32k　記憶體股4檔殺跌停

台鐵新烏日站回收場大火竄濃煙　台中成功站單線通車

中國制裁挺台議員古屋圭司　外交部譴責：充分暴露威權心態與霸凌本質

被通緝還是要洗車！駕駛撞傷2警落跑　結局要關8個月

【超萌小背影】貓貓生氣奴才睡太久　全程滿臉委屈+轉頭不理人

社會熱門新聞

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

加油到一半燒起來！屏東油電車陷火海

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

台中新光三越店員昏迷　失去呼吸心跳

獨／關指部中尉軍官墜樓！重傷送醫搶救中

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

獨／男大生對撞物流車亡...跆拳教練悲曝他早熟又懂事

副院長強抱女員工　苗栗診所內部對話曝光

20歲男大生對撞物流車慘死　驚悚畫面曝

遭AI深偽汙衊抹黑　金溥聰現身刑事局提告

即／輾死東海女大生！客運司機判4年半

京華城案北院一審錄音錄影公播今上架

台中新光三越美食街男員工突倒地　送醫不治

更多熱門

相關新聞

副院長涉強摟女員工　被暫停管理職務

副院長涉強摟女員工　被暫停管理職務

苗栗縣頭份市某診所邱姓醫師被指控，在今年農曆除夕期間涉嫌強行摟抱女員工，引發社會大眾憤怒。由於邱男兼任當地某醫院的副院長，院方發布聲明表示，醫院已在3月2日接獲主管機關通知，目前案件依法啟動調查程序，調查期間暫停疑似涉案醫師在院內的管理職務。

高雄狼保全拖少女進樓梯間摸胸　判賠70萬　

高雄狼保全拖少女進樓梯間摸胸　判賠70萬　

韓教授是變態！「親撫手背」聊色在日被逮

韓教授是變態！「親撫手背」聊色在日被逮

全日空變態機長「狂摸空姐屁股」！竟還在飛

全日空變態機長「狂摸空姐屁股」！竟還在飛

不是高薪？同工作「可以做超級久」　網曝1原因超重要

不是高薪？同工作「可以做超級久」　網曝1原因超重要

關鍵字：

同事乘機猥褻性騷擾唱歌揩油

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

王文洋「公開女友」帶回家　女兒王思涵安心了

連假雨更多！　「下最大」時間曝

北檢續追5大案　柯文哲最快入獄時間曝光

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面