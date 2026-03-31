趁2女同事喝醉　男噁喊「能揩油就揩油」一路摸進房裡親

▲劉男趁女同事喝醉的時候毛手毛腳，被公司開除又被起訴猥褻、性騷擾等罪。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北劉姓男子去年參加公司聚會時，看到2名女同事不勝酒力，多次藉故靠近襲胸、摸臀、摟腰，大家事後攙扶被害女同事，到附近旅社幫忙開房間讓休息時，劉男竟把手伸進裙裡摸大腿，還跟進房間裡偷親女同事。劉男事後已因荒唐行徑被公司開除，台北地檢署31日依乘機猥褻、性騷擾等罪起訴劉男。

劉男是在2025年5月某天下班後，跟7、8名同事一起到KTV唱歌唱到凌晨，2名被害人在包廂內就因為喝醉遭劉男毛手毛腳，眾人結帳離開時，2女被多名同事緊緊攙扶離開，劉男跟在一旁，伺機靠近對女同事上下其手。

忙著照顧酒醉被害人的主管不耐煩，揮手要劉男走開，劉男卻笑著說：「能揩油就揩油」，其他同事已經感到憤怒，但仍先把被害人扶到旅社，沒想到，當大家在櫃檯幫被害人辦理住房手續時，劉男又溜到癱坐在地上的被害人身邊，把手伸進被害人裙內摸腿。

其他同事發現後，急忙上前阻止，劉男卻仍跟著眾人到樓上房間，再趁大家不注意，跑到房間內，偷親正在休息的女同事，2名被害人清醒後，先後提告，且堅決不和解，劉男卻辯稱自己喝醉了，檢察官根據監視器畫面加上其他同事證實，確認劉男在包廂、路上、旅社櫃檯、房間內共4段犯行，分別涉嫌乘機猥褻、性騷擾等罪，依法提起公訴。