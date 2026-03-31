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北榮急診室暴力！就醫男想「爬牆出院」　揮拳打醫師被起訴

▲桃園市張姓男子今年2月前往桃園市某醫院掛急診，過程中因身上錢不足與護理師起爭執，竟推擠與掐住護理師頸部妨害執行醫療業務，經警方到場制止送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北榮急診爆醫療暴力，吳姓病患怒毆護理師被依醫療法起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

又見醫療暴力！北市一名吳姓男子前往台北榮民總醫院急診室就診，因不滿醫護人員態度，竟當場出手毆打林姓醫師，造成其胸部及腹部受傷。林醫事後報警提告，雖傷害罪部分未具告訴，但士林地檢署偵查後認定吳男涉以強暴方式妨害醫療業務，依違反醫療法提起公訴。

去年10月4日晚上9時許，吳男在急診室內因不滿醫護人員處理方式與態度，情緒失控，先揮拳攻擊林姓醫師胸部，隨後又朝腹部出手，導致其胸壁及腹部鈍挫傷，急診室內一度陷入混亂。

案發後，院方報警處理。警方調查時，吳男坦承當時因想「爬牆出院」，與醫護人員發生爭執。現場醫護人員證稱，吳男突然衝到急診室門口，情緒激動，林姓醫師建議其繼續接受治療，但吳男拒絕後隨即動手攻擊，現場人員見狀上前將其壓制，直到警方到場接手處理。

急診室保全也作證指出，吳男掛號進入急診室後不久便衝出診療區，林姓醫師勸其繼續接受治療，但吳男不僅拒絕，還動手攻擊醫師2次，現場氣氛一度緊張。

檢察官綜合醫院監視器畫面及相關證人證詞，認定吳男涉違反醫療法第106條第3項，以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌，依法提起公訴。

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