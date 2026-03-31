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鄭習會衝擊年底選情？　江啟臣緩頰：總是要有人去努力

▲▼立法院副院長江啟臣在黨內選中脫穎而出，將代表國民黨參選台中市長後發表對外談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文接受中共總書記習近平邀請，4月7日至12日將率團訪中，外界關注「鄭習會」，對此，國民黨台中市長初選出線的江啟臣今（31日）受訪時表示，國家安全跟兩岸對話都非常重要，這些不衝突，都要有人去做，任何為台灣利益、國家安全、兩岸和平的努力，當然都期望能有好的結果。

▲▼立法院副院長江啟臣在黨內選中脫穎而出，將代表國民黨參選台中市長後發表對外談話。（圖／記者湯興漢攝）

對於盧秀燕表態支持軍購八千億到一兆，黨內對軍購態度不一。江啟臣表示，相信朝野各黨都支持強化國防、提高國防自主能力，相關國防預算，特別是軍購特別預算，相信朝野各黨團接下來會非常認真審議，在符合民意跟國防需求狀況下達成最大共識。

江啟臣強調，自己跟韓國瑜院長過年期間就對外說明，會把這案子放在本會期優先法案。目前委員會已經完成第一階段審查，還要經過朝野黨團協商，相信韓院長會在最短時間內召集協商。

江啟臣指出，立法院是合議制，正副院長要尊重各黨團意見跟討論，各黨會在考量國防安全跟民意狀況下，盡快完成審議。

對於鄭習會，江啟臣則指出，國家安全跟兩岸對話都非常重要，這些不衝突，都有人去做，那就把它做好，台灣如何兼顧國家安全跟對外關係，讓國際上、兩岸關係上都取得最有利地位，這應該是朝野共同努力目標。

江啟臣強調，任何為台灣利益、國家安全、兩岸和平的努力，當然都期望能有好的結果，總是要有人去努力，台灣很小，最重要的是團結一致爭取最大利益。

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江啟臣鄭習會國防部軍購兩岸關係國家安全國民黨鄭麗文習近平台海局勢

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