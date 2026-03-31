鄭習會衝擊年底選情？　江啟臣緩頰：總是要有人去努力

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文接受中共總書記習近平邀請，4月7日至12日將率團訪中，外界關注「鄭習會」，對此，國民黨台中市長初選出線的江啟臣今（31日）受訪時表示，國家安全跟兩岸對話都非常重要，這些不衝突，都要有人去做，任何為台灣利益、國家安全、兩岸和平的努力，當然都期望能有好的結果。

對於盧秀燕表態支持軍購八千億到一兆，黨內對軍購態度不一。江啟臣表示，相信朝野各黨都支持強化國防、提高國防自主能力，相關國防預算，特別是軍購特別預算，相信朝野各黨團接下來會非常認真審議，在符合民意跟國防需求狀況下達成最大共識。

江啟臣強調，自己跟韓國瑜院長過年期間就對外說明，會把這案子放在本會期優先法案。目前委員會已經完成第一階段審查，還要經過朝野黨團協商，相信韓院長會在最短時間內召集協商。

江啟臣指出，立法院是合議制，正副院長要尊重各黨團意見跟討論，各黨會在考量國防安全跟民意狀況下，盡快完成審議。

對於鄭習會，江啟臣則指出，國家安全跟兩岸對話都非常重要，這些不衝突，都有人去做，那就把它做好，台灣如何兼顧國家安全跟對外關係，讓國際上、兩岸關係上都取得最有利地位，這應該是朝野共同努力目標。

江啟臣強調，任何為台灣利益、國家安全、兩岸和平的努力，當然都期望能有好的結果，總是要有人去努力，台灣很小，最重要的是團結一致爭取最大利益。