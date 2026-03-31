33歲男攀棚集山迷路體力透支求救　警消地毯式搜索尋獲

▲潮州警方會同消防、義消棚集山救援。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

33歲陳姓男子獨自攀登來義鄉棚集山，卻因迷路加上體力不支受困山區。潮州警分局接獲報案後，立即聯合消防與義消展開搜救，憑藉定位座標與地形熟悉度分頭搜尋，順利尋獲並協助下山送醫。警方提醒，登山務必做好準備並量力而為，以免發生危險。

潮州警分局來義分駐所日前接獲報案，指一名陳姓男子於丹林村棚集山區迷路，且因體力不支受困山中，急需救援。員警戴自強於3月22日執行勤務時接獲通報，立即會同消防及義消人員，依據陳男提供的定位座標（22.513181, 120.648365）展開搜救行動。

由於棚集山地形複雜且路徑崎嶇，增加搜救難度，警消人員採分頭搜尋方式，並運用對當地地勢的熟悉度進行地毯式搜尋。經過一段時間努力，終於在當日下午14時36分許順利尋獲受困的陳男。

救難人員現場先協助陳男補充水分，經檢視其身體狀況，雖無明顯外傷，但已出現體力透支情形，隨即由警消人員協助安全護送下山並送醫檢查。據了解，陳男平時熱愛登山活動，疑因對該山區路況不熟，加上體力評估不足，才導致迷途受困，所幸及時獲救。

潮州分局分局長黃世德也提醒民眾，登山前應審慎評估自身體能與健康狀況，並攜帶完整裝備如地圖、通訊設備等；若不慎迷途，應保持冷靜並留在原地待援，同時提供明確定位資訊，以利救援人員迅速掌握位置，確保安全。