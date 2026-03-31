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貝里斯駐台大使訪問暨南大學　深耕台貝教育連結與國際人才培力

▲貝里斯駐臺大使梅凱瑟赴暨南大學參訪。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲貝里斯駐臺大使梅凱瑟赴暨南大學參訪。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

貝里斯駐臺大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）日前赴南投縣，前往國立暨南國際大學訪問，希望深化臺灣與貝里斯雙邊的教育合作機制，並透過實地考察進一步推動國際學生招生計畫；暨大表示，梅凱瑟來訪也展現臺灣高等教育在國際市場的競爭力與多元學習優勢。

暨大校長武東星23日當天親自接待梅凱瑟，雙方針對兩國高等教育的未來藍圖展開深入對話，隨後由該校國際事務處進行詳盡的國際招生簡報，並安排梅凱瑟與外籍學生面對面交流，針對外籍生最關心的就學機會、學習資源及未來職涯發展進行系統性說明。

▲貝里斯駐臺大使蒞臨暨南大學，深耕臺貝教育連結與國際人才培力。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲貝里斯駐臺大使蒞臨暨南大學，深耕臺貝教育連結與國際人才培力。（圖／國立暨南國際大學提供）

暨大特別介紹「Business Administration and Information Technology Innovation and Application Master’s Degree Program in English」以及「Intelligent Semiconductor and Green Technology Master’s Degree Program in English」等兩大重點全英語授課碩士專班，兩項學程分別對接全球商業管理與先進半導體科技的脈動，亦詳細介紹國際專修部「1+4 方案」、華語文中心課程，以及結合南投在地特色與頂尖技術的「智慧農業」發展方向，提供國際學生更具前瞻性且多元的學習管道。

梅凱瑟對暨大建構的完善國際化環境與外籍學生輔導機制給予高度肯定，表示將把該校優質的教育資源與學術資訊帶回貝里斯，積極鼓勵當地學生來臺就學、拓展國際視野；暨大強調，此次訪問不僅厚植雙方友誼，更象徵兩國在高等教育與人才培育領域，具備極具深度的合作潛力。

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