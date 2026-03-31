台鐵調車出軌　鐵道局連夜蒐證：「推進連掛撞車」導致

▲台鐵調車出軌，EMU900型車頭嚴重毀損。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨（30日）晚發生調車事故，一列EMU900型列車以時速13公里衝撞另一編組導致出軌、車頭毀損。交通部鐵道局連夜派員前往蒐證，經查調車員指揮司機員「推進運轉」連掛另組列車時撞及被連結列車致出軌，要求台鐵提供無線電通聯及影像紀錄。運安會今也派人前往現場，傍晚前將決定是否立案調查。

昨晚9時29分台鐵七堵調車場發生重大調車事故，一列EMU900型區間車推進時，以13公里時速衝撞另一列EMU900型導致出軌，車頭嚴重毀損，兩列車共4節出軌。

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交通部鐵道局表示，鐵道局於昨晚9時49分接獲台鐵公司事故通報，隨即派遣先遣小組連夜趕赴七堵調車場蒐證及訪談相關當事人員，經查本件係執行庫內調車連掛作業，調車員指揮司機員「推進運轉」連掛另組列車時撞及被連結列車致出軌。

鐵道局指出，有關該起事故實際原因，鐵道局已要求台鐵公司提供無線電通聯、影像紀錄、列車控制監視系統及相關資料以深入調查。

此外，國家運輸安全調查委員會今也派人前往七堵調車場事故現場，初步了解情況後將於傍晚前決定是否達到立案調查標準。

運安會執行長林沛達說明，運安會今天已派出3名人員前往七堵調車場蒐集資料，下午將討論並確認是否定案調查。

