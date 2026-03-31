　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄「街頭碰碰車」逆轉！交保男涉殺人未遂　二度傳喚遭羈押

▲▼高雄街頭上演「暴力碰碰車」。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲高雄街頭上演「暴力碰碰車」。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄街頭本月16日驚見宛如電影般的「毀滅式衝撞」，一聲喇叭竟引爆殺機，兩台車駕駛在路口上演失控對決，不僅車輛互撞如「碰碰車」，還波及無辜家人，釀成4人受傷、甚至有人一度命危的嚴重事故，檢警調查後，原本只將一名鄒姓男子依殺人未遂罪收押，不料案情最近因新事證大逆轉，檢方認定另一車的方姓男子也涉及蓄意開車撞人，將他二度傳喚到案後，也依殺人未遂罪聲押獲准。

警方調查，事發於16日下午4時許，三民區河堤路與敦煌路口。49歲方姓男子駕駛銀色轎車行經該處時，不滿前方66歲鄒姓男子右轉未打方向燈，當場鳴按喇叭提醒，未料這一聲喇叭，竟點燃雙方怒火，鄒男隨即與67歲妻子及39歲兒子下車，當街攔車理論。

原以為只是口角衝突，卻瞬間升級為暴力衝突。方男疑似不滿對方逼近，竟直接駕車衝撞鄒妻與鄒兒，導致母子雙雙倒地，其中鄒家兒子更出現顱內出血，一度命危，現場驚呼聲四起。

▲▼高雄街頭上演「暴力碰碰車」。（圖／翻攝自記者爆料網）

眼見妻小遭撞，鄒翁當場情緒潰堤，怒火攻心跳上車，直接開啟「復仇模式」，對著方男轎車來回猛撞，一連衝撞4次，將路口當成「暴力碰碰車」戰場，撞擊力道猛烈，兩車車身嚴重毀損、零件四散，場面怵目驚心。

更誇張的是，鄒翁撞完仍未罷手，甚至拖著掉落的後保桿繞行路口，再度衝撞，嚇得路人紛紛閃避，有人見狀衝上前拉人制止，並大喊「車內有小孩！」才終於讓失控場面暫時停歇。

警方趕抵現場後，立即將雙方隔開，並將4名傷者送醫治療。方男與其女友多處擦挫傷，而鄒妻、鄒兒傷勢較重，其中兒子更一度命危。

檢方起初認為方男僅是倒車失控釀禍，將其以7萬元交保，並依殺人未遂罪聲押鄒翁獲准。

不過隨著監視器畫面與相關事證出爐，案情出現重大逆轉，確認方男並非失控，而是蓄意開車撞人，檢方認定方男同樣具有殺人故意，隨即傳喚他二度到案說明，最終向法院聲請羈押獲准。全案目前依殺人未遂、傷害、毀損及公共危險等罪嫌擴大偵辦中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股跌勢擴大！　記憶體4檔殺跌停
挺川普繼續打！傳盟友籲「打趴伊朗才罷手」　2國最強硬
韓方正研議更新電子入境卡！　外交部暫緩改「南韓」
快訊／高鐵台中站黑煙密布！　旅客捂鼻驚慌：還能坐車嗎
川普PO火海畫面！　伊朗彈藥庫淪火球
快訊／高雄又傳重大車禍！5車連環撞　慘變「夾心」送醫
快訊／捲霸凌疑雲　楊珍妮首回應難過：顏慧欣是辦公室重要人才
獨／突聽到2少女喊救命！　混血男星「脫到剩內褲」跳海救人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台鐵新烏日站回收場大火竄濃煙　台中成功站單線通車

被通緝還是要洗車！駕駛撞傷2警落跑　結局要關8個月

女警亂查網紅「百勒絲、進藤喜彥」個資33筆　好奇沒變賣獲緩刑

北榮急診室暴力！就醫男想「爬牆出院」　揮拳打醫師被起訴

快訊／高鐵台中站黑煙密布遮月台　旅客捂鼻驚慌問：還能坐車嗎

趁2女同事喝醉　男噁喊「能揩油就揩油」一路摸進房裡親

33歲男攀棚集山迷路體力透支求救　警消地毯式搜索尋獲

洗車工PO網賣「喪屍煙彈」　女警釣魚...竟收到塑膠紅烏龜

快訊／國1南下26k「小客車突冒煙」！燒成一團火球　4人驚險逃生

快訊／高雄又傳重大車禍！5車當街連環撞　慘變「夾心」1人送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

台鐵新烏日站回收場大火竄濃煙　台中成功站單線通車

被通緝還是要洗車！駕駛撞傷2警落跑　結局要關8個月

女警亂查網紅「百勒絲、進藤喜彥」個資33筆　好奇沒變賣獲緩刑

北榮急診室暴力！就醫男想「爬牆出院」　揮拳打醫師被起訴

快訊／高鐵台中站黑煙密布遮月台　旅客捂鼻驚慌問：還能坐車嗎

趁2女同事喝醉　男噁喊「能揩油就揩油」一路摸進房裡親

33歲男攀棚集山迷路體力透支求救　警消地毯式搜索尋獲

洗車工PO網賣「喪屍煙彈」　女警釣魚...竟收到塑膠紅烏龜

快訊／國1南下26k「小客車突冒煙」！燒成一團火球　4人驚險逃生

快訊／高雄又傳重大車禍！5車當街連環撞　慘變「夾心」1人送醫

文化部「百大百藝」延長徵件至4/8　鼓勵學生實地參與

菅野智之無緣勝投直言「被和真擊敗」　大讚他一定會在大聯盟活躍

高鐵清明連假已售58萬張車票　自由座「一鍵下滑」查等候時間

南霸天歌王嫁女兒哭了「霸氣送千萬新房」　台下賓客陣容超狂

《逐玉》名場面私心複習清單！10金句人間清醒：吃好睡好活下去 全劇心得雷

快訊／盧峻翔奪東超最佳5人、李家慷最佳第六人　領航猿成大贏家

台股大跌逾788點失守32k　記憶體股4檔殺跌停

台鐵新烏日站回收場大火竄濃煙　台中成功站單線通車

中國制裁挺台議員古屋圭司　外交部譴責：充分暴露威權心態與霸凌本質

被通緝還是要洗車！駕駛撞傷2警落跑　結局要關8個月

【網友：無法反駁】印尼泡麵變湯麵女兒氣炸！　爸神回：筷子撈起就變乾

社會熱門新聞

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

加油到一半燒起來！屏東油電車陷火海

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

台中新光三越店員昏迷　失去呼吸心跳

獨／關指部中尉軍官墜樓！重傷送醫搶救中

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

獨／男大生對撞物流車亡...跆拳教練悲曝他早熟又懂事

副院長強抱女員工　苗栗診所內部對話曝光

20歲男大生對撞物流車慘死　驚悚畫面曝

遭AI深偽汙衊抹黑　金溥聰現身刑事局提告

即／輾死東海女大生！客運司機判4年半

京華城案北院一審錄音錄影公播今上架

台中新光三越美食街男員工突倒地　送醫不治

更多熱門

相關新聞

街頭動員　救不了民眾黨的信任流失

街頭動員　救不了民眾黨的信任流失

柯文哲因京華城等案一審遭判應執行17年徒刑、褫奪公權6年，民眾黨隨即訴諸「政治判決」論述，並號召支持者於3月29日集結凱道，企圖以街頭動員回應司法判決。這樣的政治操作，表面上是在聲援柯文哲，實際上卻是在用群眾情緒對抗司法程序，把原本應回到證據與上訴機制處理的案件，轉化為政治對決。

「讓利」殺出血路！　329首周末指標案場來人破50組

「讓利」殺出血路！　329首周末指標案場來人破50組

20歲男大生對撞物流車慘死　驚悚畫面曝

20歲男大生對撞物流車慘死　驚悚畫面曝

豬哥亮活派！紀錄片重返藍寶石秀場盛況

豬哥亮活派！紀錄片重返藍寶石秀場盛況

第四屆蝦皮公益樂園首度前進南臺灣　攜手13間公益機構為弱勢孩童送上兒童節驚喜

第四屆蝦皮公益樂園首度前進南臺灣　攜手13間公益機構為弱勢孩童送上兒童節驚喜

關鍵字：

高雄街頭碰碰車4連撞雙雙遭押

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

王文洋「公開女友」帶回家　女兒王思涵安心了

連假雨更多！　「下最大」時間曝

北檢續追5大案　柯文哲最快入獄時間曝光

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面