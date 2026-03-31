高雄「街頭碰碰車」逆轉！交保男涉殺人未遂　二度傳喚遭羈押

▲高雄街頭上演「暴力碰碰車」。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄街頭本月16日驚見宛如電影般的「毀滅式衝撞」，一聲喇叭竟引爆殺機，兩台車駕駛在路口上演失控對決，不僅車輛互撞如「碰碰車」，還波及無辜家人，釀成4人受傷、甚至有人一度命危的嚴重事故，檢警調查後，原本只將一名鄒姓男子依殺人未遂罪收押，不料案情最近因新事證大逆轉，檢方認定另一車的方姓男子也涉及蓄意開車撞人，將他二度傳喚到案後，也依殺人未遂罪聲押獲准。

警方調查，事發於16日下午4時許，三民區河堤路與敦煌路口。49歲方姓男子駕駛銀色轎車行經該處時，不滿前方66歲鄒姓男子右轉未打方向燈，當場鳴按喇叭提醒，未料這一聲喇叭，竟點燃雙方怒火，鄒男隨即與67歲妻子及39歲兒子下車，當街攔車理論。

原以為只是口角衝突，卻瞬間升級為暴力衝突。方男疑似不滿對方逼近，竟直接駕車衝撞鄒妻與鄒兒，導致母子雙雙倒地，其中鄒家兒子更出現顱內出血，一度命危，現場驚呼聲四起。

眼見妻小遭撞，鄒翁當場情緒潰堤，怒火攻心跳上車，直接開啟「復仇模式」，對著方男轎車來回猛撞，一連衝撞4次，將路口當成「暴力碰碰車」戰場，撞擊力道猛烈，兩車車身嚴重毀損、零件四散，場面怵目驚心。

更誇張的是，鄒翁撞完仍未罷手，甚至拖著掉落的後保桿繞行路口，再度衝撞，嚇得路人紛紛閃避，有人見狀衝上前拉人制止，並大喊「車內有小孩！」才終於讓失控場面暫時停歇。

警方趕抵現場後，立即將雙方隔開，並將4名傷者送醫治療。方男與其女友多處擦挫傷，而鄒妻、鄒兒傷勢較重，其中兒子更一度命危。

檢方起初認為方男僅是倒車失控釀禍，將其以7萬元交保，並依殺人未遂罪聲押鄒翁獲准。

不過隨著監視器畫面與相關事證出爐，案情出現重大逆轉，確認方男並非失控，而是蓄意開車撞人，檢方認定方男同樣具有殺人故意，隨即傳喚他二度到案說明，最終向法院聲請羈押獲准。全案目前依殺人未遂、傷害、毀損及公共危險等罪嫌擴大偵辦中。