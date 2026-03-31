快訊／捲霸凌疑雲　楊珍妮首回應認難過：顏慧欣是辦公室重要人才

記者杜冠霖／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病離世，社群上卻傳出，顏生前疑遭長官排擠，且矛頭指向行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，楊珍妮神隱多日，上週院會也請假未出席，今（31日）低調出席立法院會。稍早院會休息期間，對於媒體詢問，楊珍妮回應，都已經說明了，靜待一切調查，謝謝關心，同仁都很難過，「顏慧欣是我們辦公室最重要人才，我們都很難過，而且她生病期間我們都有很好互動，我們都很難過」。

▲行政院政務委員兼行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。（圖／記者湯興漢攝）



顏慧欣近日因病離世，享年53歲，震驚政界。行政院核頒一等功績獎章表彰貢獻，卻也被家屬拒領。有媒體披露顏的辭呈內容，當中點出「一再提出建言未獲採納」、「遭到嚴厲駁斥」等，卓揆證實辭職信內容，行政院也宣布啟動調查。

楊珍妮今低調出席院會，藍委王育敏質詢時想問霸凌議題，並請楊珍妮上台備詢，王表示，台灣總經貿談判代表應該可以接受質詢，她也有經貿問題想問，外界都很想了解。

對此，副院長江啟臣表示，今天是總質詢，楊珍妮今天算政務委員，如果是針對上次談判專案會議，她用總談判代表身分備詢可以上台，今天是總質詢，她今天身分是政務委員，可以提供資料，但不上台備詢。

稍早院會休息期間，楊珍妮步出議場，對於媒體詢問，楊珍妮回應，都已經說明了，靜待一切調查，謝謝關心，同仁都很難過，「顏慧欣是我們辦公室最重要人才，我們都很難過，而且她生病期間我們都有很好互動，我們都很難過」。

