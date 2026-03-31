洗車工PO網賣「喪屍煙彈」　女警釣魚...竟收到塑膠紅烏龜

▲男子誆賣毒品，女警誘捕收到竟是一隻紅色塑膠烏龜。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

一名曾姓洗車工在網路上po毒品照可進行交易，執行網路巡邏的女警佯裝買家聯繫，雙方以3000元約定購買2顆俗稱「喪屍煙彈」的毒品，未料竟收到一隻「紅色塑膠烏龜」，此外，曾男還另以協助追討詐騙款項為由，向被害人詐得6000元「處理費」。全案經法院審理，依「以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪」及「詐欺取財罪」，分別判處10月及3月徒刑。

判決書指出，被告曾男去年4月間在彰化住處用手機上網，在社群網站以暱稱「裝備商」張貼疑似毒品的照片，並寫下「咖啡配K法力無邊」、「業務做很大全部都7-11」等，暗示有門路。此舉被執行網路巡邏的女員警發現，為追查犯罪，員警雖無購買真意，仍透過通訊軟體與曾男聯繫。過程中，曾男不斷以圖片展示各類毒品選項，營造出貨源充足的假象，讓員警誤信他能交付「喪屍煙彈」，並依約匯款3000元。

網路釣魚反被釣 烏龜冒充毒品

沒想到，員警事後前往超商領取包裹時，打開後竟發現裡頭裝的不是毒品，而是一個紅色塑膠烏龜。法官審理時認為，曾男是想詐財，並非真的販毒，因此構成詐欺取財未遂罪。被告雖在偵審中坦承犯行，但因未繳回犯罪所得，被判處有期徒刑10月。

此外，曾男在對警方行騙得手的5天後，又盯上曾遭詐騙的被害男子。他透過Telegram以暱稱「米奇老鼠」向對方誆稱，自己認識之前詐騙的幣商，可以幫忙交涉追回款項，但需要6000元「處理費」。男子信以為真，立即匯款至曾男指定的帳戶，但款項隨即被提領一空。法院認定此部分構成普通詐欺取財罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

法官嚴正譴責 犯罪所得全額沒收。

另涉詐騙被害人 二罪併罰

法官在判決理由中指出，被告正值青壯，不思以正當途徑賺取金錢，反而利用網路散布不實訊息及編造話術詐騙，不僅損害他人財產法益，也破壞社會秩序，行為實不可取。考量被告犯後雖坦承犯行，但未能與被害人和解或賠償損失，分別判處10月及3月徒刑。至於詐得的3000元及6000元，均屬犯罪所得，雖未扣案，仍依法宣告沒收，若無法沒收則追徵其價額。全案仍可上訴。