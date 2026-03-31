被通緝還是要洗車！駕駛撞傷2警落跑　結局要關8個月

記者黃翊婷／綜合報導

邱姓男子因毒品案件遭通緝，去年1月間他在洗車場被2名警員抓包，竟急踩油門衝撞再趁隙離去，導致2警受傷。雲林地院法官表示，邱男有多項前科，素行非佳，但考量到他終能坦承犯行，態度尚可，最終依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他有期徒刑8個月。

▲邱男原本要洗車，卻在洗車場被警員查獲。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，邱男因違反毒品危害防制條例案件遭通緝，2025年1月間他一大早開車前往雲林縣某洗車場，下車準備投幣清洗車輛時，看見迎面而來的2人亮出身分表明是警員，為了避免被捕，他立刻回到駕駛座，強行關上車門並急踩油門，衝撞試圖阻攔的2警，再趁隙離去。

其中1名警員受有右足第一、第二蹠骨骨折、右膝擦挫傷、雙手擦挫傷等傷害；另1名警員則是右大腿、雙手擦挫傷。

雲林地院法官認為，邱男有毒品、竊盜、詐欺、贓物、公共危險等多項前科，素行非佳，此案中又在警員依法執行職務時，以強關車門、駕車衝撞等方式拒捕，導致2警受傷，此舉不僅侵害到他人的身體健康法益，更嚴重危害警員的值勤安全，漠視國家公權力執行。

法官表示，邱男雖然提議分期賠償4萬元至5萬元，但2警均無法接受他的調解方案，所以雙方未能達成調解，考量到他犯後終能坦承犯行，態度尚可，最終依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他有期徒刑8個月，全案仍可上訴。