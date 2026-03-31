　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被通緝還是要洗車！駕駛撞傷2警落跑　結局要關8個月

記者黃翊婷／綜合報導

邱姓男子因毒品案件遭通緝，去年1月間他在洗車場被2名警員抓包，竟急踩油門衝撞再趁隙離去，導致2警受傷。雲林地院法官表示，邱男有多項前科，素行非佳，但考量到他終能坦承犯行，態度尚可，最終依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他有期徒刑8個月。

▲▼洗車,洗車場,洗車廠,汽車美容。（圖／CFP）

▲邱男原本要洗車，卻在洗車場被警員查獲。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，邱男因違反毒品危害防制條例案件遭通緝，2025年1月間他一大早開車前往雲林縣某洗車場，下車準備投幣清洗車輛時，看見迎面而來的2人亮出身分表明是警員，為了避免被捕，他立刻回到駕駛座，強行關上車門並急踩油門，衝撞試圖阻攔的2警，再趁隙離去。

其中1名警員受有右足第一、第二蹠骨骨折、右膝擦挫傷、雙手擦挫傷等傷害；另1名警員則是右大腿、雙手擦挫傷。

雲林地院法官認為，邱男有毒品、竊盜、詐欺、贓物、公共危險等多項前科，素行非佳，此案中又在警員依法執行職務時，以強關車門、駕車衝撞等方式拒捕，導致2警受傷，此舉不僅侵害到他人的身體健康法益，更嚴重危害警員的值勤安全，漠視國家公權力執行。

法官表示，邱男雖然提議分期賠償4萬元至5萬元，但2警均無法接受他的調解方案，所以雙方未能達成調解，考量到他犯後終能坦承犯行，態度尚可，最終依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他有期徒刑8個月，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17.8億元！流感疫苗「買705萬劑」創新高
孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲
柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚
國會地王！張智倫擁166筆土地、破億身家　漏報的美國豪宅悄悄
快訊／台積電最後一單破萬張絕殺
小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

出庭罵法官「混蛋」　彭文正「論文門」律師張靜懲戒停職2月

月世界慘淪5層樓垃圾山！黑心里長父子跨市「洗產地」　手法曝光

雲林槍擊傷人逃三重躲飯店　警5天掌握行蹤攻堅逮人扣手槍

小蜜蜂「送餐贈冷飲」太貼心　中警眼尖揪出是「毒品壓艙」

南榮公墓工程涉收賄57萬！遭跟拍要友付封口費　前民政處長遭起訴

快訊／萬板大橋驚傳落水！　機智釣客聞求救聲「急抱保溫箱」下水

恐怖鄰居聽「不明噪音」進門就殺　救命男遭刺心逃死中風慘況曝

捷運台北車站手扶梯2男互毆！插隊引爆衝突　警調監視器追人

小吃店見客人「荷包滿滿」　2男變裝持刀搶4.3萬被起訴

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

出庭罵法官「混蛋」　彭文正「論文門」律師張靜懲戒停職2月

月世界慘淪5層樓垃圾山！黑心里長父子跨市「洗產地」　手法曝光

雲林槍擊傷人逃三重躲飯店　警5天掌握行蹤攻堅逮人扣手槍

小蜜蜂「送餐贈冷飲」太貼心　中警眼尖揪出是「毒品壓艙」

南榮公墓工程涉收賄57萬！遭跟拍要友付封口費　前民政處長遭起訴

快訊／萬板大橋驚傳落水！　機智釣客聞求救聲「急抱保溫箱」下水

恐怖鄰居聽「不明噪音」進門就殺　救命男遭刺心逃死中風慘況曝

捷運台北車站手扶梯2男互毆！插隊引爆衝突　警調監視器追人

小吃店見客人「荷包滿滿」　2男變裝持刀搶4.3萬被起訴

獨／高鐵票價達調漲門檻「北高上限1780元」　新車到位再評估

疲倦竟是腎病警訊！腎功能明顯下降　新藥加整合照護延緩惡化

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

卡洛爾太神啦！首局三壘安、次局3分砲　締隊史18年罕見紀錄

撿到寶！獵鷹新洋將飛鬥士首秀繳準大三元　奪單周MVP

Nespresso推出藍瓶咖啡聯名機　在家就能喝NOLA有夠時髦

上海祖孫3人「遭水泥車輾壓」1死1重傷　7歲女童高位截肢

快訊／流感疫苗「17.8億買705萬劑」創新高　首次納入加強型

搖擺州之爭！正面對決江啟臣　何欣純霸氣喊：早做好一對一準備

柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚」

因下雨演唱會設備故障　薛之謙下跪道歉「全場退票」

社會熱門新聞

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

加油到一半燒起來！屏東油電車陷火海

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

獨／關指部中尉軍官墜樓！重傷送醫搶救中

台中新光三越店員昏迷　失去呼吸心跳

副院長強抱女員工　苗栗診所內部對話曝光

獨／男大生對撞物流車亡...跆拳教練悲曝他早熟又懂事

即／高鐵台中站黑煙遮月台　旅客捂鼻驚閑：還能坐車嗎

20歲男大生對撞物流車慘死　驚悚畫面曝

遭AI深偽汙衊抹黑　金溥聰現身刑事局提告

即／高雄又傳重大車禍　5車連環撞1人送醫

即／輾死東海女大生！客運司機判4年半

更多熱門

相關新聞

酒駕上國道打瞌睡自撞　4犯男要關9月

酒駕上國道打瞌睡自撞　4犯男要關9月

蘇姓男子去年10月酒後開車上國道，卻因為打瞌睡撞上護欄，還波及另外2車，進而挨告。雲林地院法官表示，此案是蘇男第4次酒駕被查獲，而且當時測得血液中酒精濃度高達161.4mg/dL，屬於中高度的嚴重酒醉，確實可能引發高度危險，易科罰金顯然已經不足以達到警惕效果，最終依法判處他有期徒刑9個月。

撞車攔小黃想落跑　休假警眼尖逮通緝犯

撞車攔小黃想落跑　休假警眼尖逮通緝犯

晚安小雞「通緝犯身份」一落地就被逮　上午移送士檢複訊

晚安小雞「通緝犯身份」一落地就被逮　上午移送士檢複訊

晚安小雞返台即被逮！消瘦現身自爆被騙1300萬　喊：差點回不來

晚安小雞返台即被逮！消瘦現身自爆被騙1300萬　喊：差點回不來

獨／翁墜坡詭異亡　兒加工自殺罪收押

獨／翁墜坡詭異亡　兒加工自殺罪收押

關鍵字：

雲林地院通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

連假雨更多！　「下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面