曾挺民眾黨　央視前記者嘆：柯案有政治因素「但柯文哲不乾淨」

▲王志安。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

記者郭運興／台北報導

台北地方法院26日宣判前民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金案，判處有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，長期關注台灣政壇的前央視記者王志安29日表示，「柯文哲案有沒有政治因素，肯定是有，但柯文哲是不是不乾淨，肯定是不乾淨」。他感嘆，台灣想成長起來一個第三黨非常不容易，柯文哲領導的民眾黨原本最有希望，但柯文哲看起來德不配位。枉費自己當時還買了不少民眾黨的周邊。

王志安表示，柯文哲案一審宣判，自己看了判決書，感覺柯文哲的確是拿了錢，也的確是因為拿了錢，給了沈慶京額外20%的獎勵。但檢方也的確沒有找到過硬的證據，以那個210萬認定受賄，太過牽強了。

王志安認為，拋開京華城案，柯文哲在其他事項上的作法，也和其聲稱的廉潔形象相差太遠，選舉補助款幾千萬直接拿去買房，雖然合法，但沒有政治人物這麼做。

王志安說，另外柯文哲私下收了很多政治獻金，根本沒有進入民眾黨的帳戶，還有把肖像權賣給木可公司1500萬，這個也是開了台灣政治人物的先例。「柯文哲案有沒有政治因素，肯定是有，但柯文哲是不是不乾淨，肯定是不乾淨」。

王志安感嘆，台灣想成長起來一個第三黨非常不容易，柯文哲領導的民眾黨原本最有希望，但柯文哲看起來也是德不配位。枉費自己當時還買了不少民眾黨的周邊。

▼柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）