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王文洋情史！愛上呂安妮最轟動　被問「這輩子最愛誰」曝答案

▲▼ 。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

▲王文洋情史。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

記者曾筠淇／綜合報導

王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋準備過75歲生日，他近日被媒體捕捉到，與20歲、仍在讀大學的年輕女子交往。隨著王文洋的新戀情傳出，他的感情經歷也再次受到關注。

和陳靜文結婚，育有一兒一女

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王文洋在1975年時，與大他4歲的陳靜文結為連理，據了解，雙方是在英國念書時認識的，兩人婚後育有一兒一女，還一起拓展台塑的業務。不過，王文洋在台大管理學院擔任副教授時，卻被爆出婚外情。雙方的婚姻雖仍繼續，但陳靜文2007年卻發現自己罹患胃癌，幾個月後離世，享壽60歲。

和學生呂安妮交往22年，最終反目

至於當時兩人婚姻中的第三者，則是王文洋的學生呂安妮，雙方交往多年，還有一個兒子，只是，後來雙方也在2017年分手，且不只22年的感情畫上句點，兩人還因為孩子的事情反目。此外，王文洋2007年就曾在《中天綜合台》「沈春華Life Show」上透露，他此生並無再婚打算。

▲王文洋。（圖／資料照）

▲王文洋。（圖／資料照）

陷私生子風波，王文洋否認

再來，就是育有5歲兒子的宋姓女子，聲稱王文洋曾送她卡地亞戒指、法蘭克穆勒的錶、愛馬仕柏金包，甚至自稱是在包養網站認識對方，雖不記得發生關係的時間，但每次都無套，主張這個孩子就是王文洋的。對此，王文洋否認上床，也拒驗DNA。台北地院審結，認定女方未充分舉證王文洋有撫養小孩事實，依法不得強制驗DNA，判女方敗訴，可上訴。

被爆與小54歲女學生交往，暫不回應

根據《鏡週刊》報導，74歲的王文洋目前與20歲的女子穩定交往半年，因為年齡差距的關係，也被視作「爺孫戀」。有知名人士透露，女方目前仍在讀大學，個性比較文靜、氣質清新，據傳已經與王家人吃過飯了，且彼此互動自然。不過針對戀情，《ETtoday新聞雲》向宏仁集團求證，公司僅表示，「私人事務，不回應。」

對於王文洋的感情，媒體人許聖梅曾在節目《新聞挖挖哇》上透露，她在某次餐會碰過王文洋，她當時好奇問對方，這輩子最愛的人是誰？結果沒想到，王文洋告訴她，這輩子還沒碰到「我的最愛」，與陳靜文的感情比較像是親情或恩情；至於和呂安妮的感情，也不算刻骨銘心。

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