政府對CPTPP態度消極？　卓榮泰：是持續性、計畫性目標

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、人事長蘇俊榮。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣逝世，隨後傳出疑似生前遭遇職場霸凌。國民黨立委王育敏31日質詢時，詢問在顏慧欣的辭職信中有提到，政府是否對CPTPP消極以對？卓榮泰表示，CPTPP對政府而言在各種場合跟國際場合都請外賓來協助，成員國共識這是欠缺的，過去這一年雖然有很大力量跟時間在對美談判，但這個工作也是持續的目標，是計畫性目標。

王育敏質詢時，原本有意請兼任政務委員的楊珍妮上台備詢，她說，「她有雙重身分，剛剛陳金德也是政務委員，也可以上台」。不過，主持會議的立法院副院長江啟臣說，上次是談判專案會議，她（楊珍妮）是用總談判代表身份可以上台，今天是總質詢，可以提供資料但不上台備詢，她今天的身份是政務委員。

對此，卓榮泰表示，這件案子社會矚目，政院非常重視，已經委由外聘委員進行職場相關調查，調查期間所有談判辦公室任何人對外講話都會成為調查一部分，應該謹言慎行，減少這裡引起討論或許是比較好的方式。

對於顏慧欣的辭職信，卓榮泰說，他是在2月19日收到訊息，是由辦公室同仁給他看手機上的資料，那個時候是過年的年假期間，辭職信本身沒有寫日期。

卓榮泰表示，在信中的後面有寫，健康康復後會為國家來服務，所以當時雖然是過年期間，也就請同仁跟顏慧欣表達，好好恢復身體然後回到工作上。

王育敏追問，在顏慧欣的辭職信中有提到，政府是否對CPTPP消極以對？卓榮泰表示，CPTPP對政府而言在各種場合跟國際場合都請外賓來協助，成員國共識這是欠缺的，過去這一年雖然有很大力量跟時間在對美談判，但這個工作也是持續的目標，是計畫性目標。