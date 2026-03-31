美駐加大使放話「絕不可能」：禁止中資汽車從加國跨境美市場

▲美國駐加拿大大使）近日接受加媒採訪時明確表示，絕不可能任何讓加拿大進口中國電動汽車跨越邊境賣入美國市場。（圖／CFP）



記者任以芳／綜合報導

美國駐加拿大大使皮特胡克斯特拉（Pete Hoekstra）近日接受加媒採訪時明確表示，美國不會允許任何從中國出口至加拿大的電動汽車跨越邊境進入美國市場。主因源自加拿大今年1月宣布調整政策、允許每年最多4.9萬輛中國電動汽車以優惠關稅入境後，美方發出的最新一輪威脅。胡克斯特拉以「汽車數據安全憂慮」為由，強調美國將對含有中、俄技術的聯網汽車實施嚴格禁令，此舉反映出川普（Donald Trump）政府在重塑全球貿易關係中，針對中國電動車供應鏈所設定的「防火牆」立場。

綜合陸媒引述《彭博社》報導，美國駐加拿大大使皮特胡克斯特拉在接受加拿大媒體（Rebel News）訪問時指出，「這些汽車可以從中國出口到加拿大，但絕不可能跨越邊境進入美國，這絕不會發生。我們不會為中國汽車從加拿大湧入美國打開閘門。」

他強調，美方不會為這類車輛「打開閘門」，沒有明確說明美方將採取何種具體行政手段，包括是拒絕發放轉售文件或是完全禁止跨境，胡克斯特拉的論調顯然附和華盛頓對聯網汽車安全性的強硬立場。

美方的威脅源於對中國技術的排斥。拜登（Joe Biden）政府卸任前曾出台保護措施，禁止進口含有中國與俄羅斯技術的聯網汽車關鍵組件，並計畫在2027年與2030年分別對相關軟硬體實施禁令。

中方此前已對此表示嚴厲譴責。胡克斯特拉作為前密西根州國會議員，其言論進一步強化了美方將汽車數據安全視為國安威脅的政策走向，並試圖以此施壓加國調整其電動車進口政策。

針對美加汽車產業一體化現狀，胡克斯特拉表示，雖然川普推動產業回流，但加拿大目前並非美方首要針對的「問題對象」。他指出，大多數在加拿大製造的汽車含有50%至75%的美國零部件，這類具備高美國含量比例的車輛才是美方樂於進口的類型。

他進一步指出，美國真正的威脅來自韓國、日本、墨西哥等地的產能轉移，而中國則是美國在重塑貿易關係中必須應對的「最大威脅」。

川普政府此前曾警告，若加拿大與中國達成更廣泛的自由貿易協議，美國將對加拿大商品徵收100%的關稅。對此，加拿大卡尼（Mark Carney）政府曾回應無意全面推進此類安排。

加國工業部長梅拉妮喬利（Mélanie Joly）2月曾指出，加方正努力吸引中國企業赴加投資建設汽車工廠，生產面向全球出口的電動汽車，這項戰略顯然與美方的貿易圍堵政策產生了潛在衝突。

對於川普加徵關稅引發的不滿，胡克斯特拉指稱加方「並未真正受到損害」。他進一步解釋，加國目前與美方達成的協議是「全球第二好」，只要遵循美墨加協定（USMCA）的貿易規則，除了木材、鋼鐵與鋁等特定產業外，許多商品仍可豁免關稅，說服加國在汽車產業政策上與美方保持一致，而非倒向中資企業。

目前，加拿大正積極強化其多邊安全與經濟合作。總理卡尼於3月上旬宣布耗資超過300億加元的北極安全政策，並與北歐五國（挪威、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島）達成協議，在國防工業與北極安全等領域深化協作。加國在試圖於美中博弈間尋求經濟自主的同時，也正透過加強與歐洲盟友的關係，來平衡來自美方的單邊貿易壓力。