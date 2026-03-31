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除濕機水煮沸泡茶喝「當晚送急診」　苦主曝慘況：連澆花都不要

▲▼除濕機（圖／記者劉維榛攝）

▲除濕機的水別亂喝。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

千萬別嘗試！一名網友在PTT分享國中時的慘痛經驗，因上物理課學到冷凝水是純水，竟把家裡除濕機的水煮沸泡茶喝，結果當晚腹瀉到掛急診，最後確診急性腸胃炎。他也警告，除濕機管路和水箱通常不會常清，裡面其實很髒，建議最多拿去沖馬桶，千萬別喝。

原PO在PTT發文提到，有人好奇問「除濕機的水能喝嗎？」他一看到這題，立刻想起自己學生時期的黑歷史。當時還在念國中，物理課學到冷凝水「是純水很乾淨」，於是他發揮實驗精神，把家裡除濕機的水倒出來，再煮沸泡茶喝。

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原PO回憶，那天喝完之後，晚上狂拉肚子，嚴重到被家人直接載去醫院掛急診，事後被診斷為急性腸胃炎。這次經驗讓他印象深刻，直到現在都忘不了，還苦笑說，自己就是從那時候開始明白，課本上的理論不代表生活中就能直接照做。

由於除濕機的管線、水箱等零件，很多人平常根本不會特別拆開清洗，時間一久裡面只會越來越髒，就算把水煮過，也未必能讓人安心下肚，因此奉勸大家別拿身體開玩笑，「建議還是拿去沖馬桶就好，連澆花都不要」。

每逢雨季，網路上總會出現「除濕機的水能拿來做什麼？」的討論。除濕機的運作原理是透過冷凝技術，將空氣中的水分凝結成液態水並收集於水箱中。這些水乍看清澈無雜質，實則暗藏隱患——由於直接來自空氣，未經任何過濾或消毒程序，各種污染物早已悄悄混入其中。

空氣中漂浮的灰塵、花粉與微小顆粒溶入水後，可能引發過敏反應；加上除濕機內部環境潮濕溫熱，是黴菌與細菌的絕佳溫床，若未定期清潔，微生物便會在水箱中大量繁殖。再考量水中可能溶有甲醛、苯等化學物質，除濕機的水其實遠比外觀看起來髒得多。

也不可倒入洗衣機！沖馬桶最安全

對於這些水的再利用，水利署曾在缺水時期建議可用於澆花或拖地；不過居家達人提醒，若非乾旱期，含有黴菌的除濕水最好避免接觸植物或地板，更不應倒入洗衣機或直接飲用。若真的不想浪費，沖馬桶是相對安全的選擇，但也要避免存放過久。

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