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川普PO「伊朗彈藥庫淪火球」畫面！　B-2轟炸機奇襲伊斯法罕

▲▼川普深夜PO火海片！　伊朗彈藥庫淪火球。（圖／川普真實社交）

▲川普深夜公開轟炸影片。（圖／川普真實社交，下同）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普31日凌晨在社群平台「真實社交」（Truth Social）公開了一段影片震撼全球的戰爭影像。影片中，伊朗第三大城、核能與軍事重鎮「伊斯法罕」（Isfahan）夜空被巨大的爆炸火光點亮，整座城市陷入火海。據了解，伊朗在伊斯法罕的一個彈藥庫儲存了大量2000磅重的穿甲彈。

據悉，這場名為「史詩怒火」（Epic Fury）的行動中，美軍派出了最強大的B-2匿蹤轟炸機，投下多枚鑽地炸彈，精準摧毀了伊朗的核心軍事目標。

▲▼川普深夜PO火海片！　伊朗彈藥庫淪火球。（圖／川普真實社交）

▲▼川普深夜PO火海片！　伊朗彈藥庫淪火球。（圖／川普真實社交）

川普31日凌晨分享這段影片時並未加上任何文字說明，但畫面中劇烈的連鎖爆炸與升騰的火雲，已足以傳達其強硬的「宣傳力道」。事發地點位於擁有230萬人口的伊斯法罕市，當地不僅是伊朗核能研究的中心，更設有重要的「巴德爾」（Badr）軍事空軍基地。

川普此舉被視為向德黑蘭發出最後通牒。此前，川普才剛對伊朗政府發出嚴厲警告，強調若德黑蘭當局不儘快接受美方提出的15項條款並重返談判桌，伊朗全國的能源基礎設施，包含發電廠與煉油廠，都將面臨被「徹底抹除」（Obliterated）的命運。

根據《華爾街日報》引述一名美國官員的消息指出，美軍在此次行動中動用B-2「幽靈」匿蹤轟炸機。這些戰機攜帶了重達2000磅的鑽地炸彈（Bunker Buster），針對伊斯法罕郊區的一個大型彈藥庫進行了飽和式攻擊。美軍此次也使用了穿甲彈發動轟炸。

伊斯法罕也以儲存與伊朗核計畫相關的濃縮鈾而聞名，美國2025年曾在「午夜鐵鎚行動」中對伊斯法罕發動空襲，目標直指核設施。

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