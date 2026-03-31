　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府鬼故事？晚上走廊傳腳步聲　國安會諮委林志潔一看是「這人」

▲林志潔分享在總統府辦公的「晚間奇遇」。（圖／翻攝自Facebook／林志潔）

▲林志潔分享在總統府辦公的「晚間奇遇」。（圖／翻攝自Facebook／林志潔）

記者郭運興／台北報導

剛出任總統府國安會諮詢委員的學者林志潔，30日分享了一段在總統府辦公的「晚間奇遇」。她說周末晚上9點25分，整層樓只有她一個人，突然聽見走廊有腳步聲，一下就消失了，過了一陣子又出現，自己太好奇了，於是當下拉開門好整以暇等待，結果一看，「是一位帥哥憲兵在跑步」。在確認不是超自然現象後，她也幽默表示，自己去買了一雙跑步鞋，決定晚上也跑起來。

林志潔30日分享一段「晚間奇遇」，她表示，夜晚9點25分，終於完成今天的工作。周末大加班，晚上8點時，整層樓只有她一個人，突然聽見走廊有腳步聲，一下就消失了，很奇特的是，過了一陣子又出現，又消失，然後又出現，自己太好奇了，決定開門一探究竟。

林志潔表示，自己是一個正能量強大的人，過去雖也曾遇到一些頗超自然的現象，但心無所懼。一天到晚在幫忙解決各種問題，縱是有超自然的事件，自己也覺得那必然是有可以幫忙的地方，何況刑法學者深知，人可能比鬼可怕很多的。

林志潔說，自己一個人出國或出差，住過各式各樣的旅館都沒有問題，在夜晚的總統府處理公務做研究，可以安靜、專注，是非常愉快的事。

林志潔指出，於是當下自己拉開門好整以暇等待，果然，過了一段時間，腳步聲傳來，一看，「是一位帥哥憲兵在跑步」。

林志潔說，自己笑著打招呼「哇這裡可以跑步啊」！對方大吃一驚，自己看是嚇到他了，畢竟周末的夜晚突然聽到走廊有人講話也是蠻驚嚇，他說「真抱歉不知道您在辦公，這跑一圈有兩百多公尺呢」！很好！自己去買了一雙跑步鞋，決定晚上也跑起來！

▼林志潔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼林志潔。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股跌勢擴大！　記憶體4檔殺跌停
挺川普繼續打！傳盟友籲「打趴伊朗才罷手」　2國最強硬
韓方正研議更新電子入境卡！　外交部暫緩改「南韓」
快訊／高鐵台中站黑煙密布！　旅客捂鼻驚慌：還能坐車嗎
川普PO火海畫面！　伊朗彈藥庫淪火球
快訊／高雄又傳重大車禍！5車連環撞　慘變「夾心」送醫
快訊／捲霸凌疑雲　楊珍妮首回應難過：顏慧欣是辦公室重要人才
獨／突聽到2少女喊救命！　混血男星「脫到剩內褲」跳海救人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國制裁挺台議員古屋圭司　外交部譴責：充分暴露威權心態與霸凌本質

韓方正研議更新電子入境卡　外交部暫緩改「南韓」

鄭習會衝擊年底選情？　江啟臣緩頰：總是要有人去努力

快訊／黨內初選勝出將戰台中市長　江啟臣：團結的開始

快訊／捲霸凌疑雲　楊珍妮首回應認難過：顏慧欣是辦公室重要人才

曾挺民眾黨　央視前記者嘆：柯案有政治因素「但柯文哲不乾淨」

江啟臣勝出挑戰台中市長　盧秀燕：我們都是最佳助選員

政府對CPTPP態度消極？　卓榮泰：是持續性、計畫性目標

總統府鬼故事？晚上走廊傳腳步聲　國安會諮委林志潔一看是「這人」

霸凌疑雲未歇！藍委要請楊珍妮上台備詢　江啟臣阻止

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

中國制裁挺台議員古屋圭司　外交部譴責：充分暴露威權心態與霸凌本質

韓方正研議更新電子入境卡　外交部暫緩改「南韓」

鄭習會衝擊年底選情？　江啟臣緩頰：總是要有人去努力

快訊／黨內初選勝出將戰台中市長　江啟臣：團結的開始

快訊／捲霸凌疑雲　楊珍妮首回應認難過：顏慧欣是辦公室重要人才

曾挺民眾黨　央視前記者嘆：柯案有政治因素「但柯文哲不乾淨」

江啟臣勝出挑戰台中市長　盧秀燕：我們都是最佳助選員

政府對CPTPP態度消極？　卓榮泰：是持續性、計畫性目標

總統府鬼故事？晚上走廊傳腳步聲　國安會諮委林志潔一看是「這人」

霸凌疑雲未歇！藍委要請楊珍妮上台備詢　江啟臣阻止

高鐵清明狂銷58萬張車票　自由座「一鍵下滑」查等候時間

南霸天歌王嫁女兒哭了「霸氣送千萬新房」　台下賓客陣容超狂

《逐玉》名場面私心複習清單！10金句人間清醒：吃好睡好活下去 全劇心得雷

快訊／盧峻翔奪東超最佳5人、李家慷最佳第六人　領航猿成大贏家

台股大跌逾788點失守32k　記憶體股4檔殺跌停

台鐵新烏日站回收場大火竄濃煙　台中成功站單線通車

中國制裁挺台議員古屋圭司　外交部譴責：充分暴露威權心態與霸凌本質

被通緝還是要洗車！駕駛撞傷2警落跑　結局要關8個月

王文洋情史！愛上呂安妮最轟動　被問「這輩子最愛誰」曝答案

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激戰

【學韓文派上用場了】邊荷律聽球迷講土味情話　表情疑惑→笑翻XD

政治熱門新聞

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

北檢續追5大案　柯文哲最快入獄時間曝光

快訊／江啟臣出戰台中市長　藍協調民調贏楊瓊瓔

台中藍營初選將出爐　楊瓊瓔：輸的當助選員

綠要角開罵核電失言對話曝　府院高層也在群組好尷尬

北院開先例！柯文哲法庭錄影明起公開

許淑華曝國防危急：選鄭麗文訪中賣台

鍾小平曝2026北市長選戰預測

林延鳳遭蘇一峰控查水表！　背後真相曝光

霸凌疑雲未歇！藍委要請楊珍妮上台備詢　江啟臣阻止

直擊／神隱多日不發一語　楊珍妮低調現身立法院

快訊／關指部中尉軍官墜樓！　陸軍六軍團回應了

快訊／捲霸凌疑雲　楊珍妮首回應認難過：顏慧欣是辦公室重要人才

賴清德以「全糖總統」規格款待　直送台灣特有甜到美國議員飯店

更多熱門

相關新聞

內埔綠營初選爆賄選疑雲　鄉代鍾育杰遭聲押禁見

內埔綠營初選爆賄選疑雲　鄉代鍾育杰遭聲押禁見

2026九合一選舉升溫，屏東縣內埔鄉民進黨初選爆發賄選疑雲，成為全縣唯一需辦初選鄉鎮。檢調接獲情資，指鄉民代表鍾育杰涉嫌於提名期間行賄，30日發動搜索並帶回相關人員約30人訊問，訊後認定鍾及利姓助選員涉案重大，疑有串證滅證之虞，漏夜向法院聲請羈押禁見，案情持續擴大偵辦中。

賴清德以「全糖總統」規格款待　直送台灣特有甜到美國議員飯店

賴清德以「全糖總統」規格款待　直送台灣特有甜到美國議員飯店

頻繁奔走兩岸　民進黨大老洪奇昌以「觀光」名義赴福建交流

頻繁奔走兩岸　民進黨大老洪奇昌以「觀光」名義赴福建交流

徐國勇：台灣是主權獨立國家　走向國際不必透過中國

徐國勇：台灣是主權獨立國家　走向國際不必透過中國

綠：軍機軍艦還在繞　鄭習會只為分化台灣

綠：軍機軍艦還在繞　鄭習會只為分化台灣

關鍵字：

總統府鬼故事林志潔國安會憲兵民進黨

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

王文洋「公開女友」帶回家　女兒王思涵安心了

連假雨更多！　「下最大」時間曝

北檢續追5大案　柯文哲最快入獄時間曝光

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面