總統府鬼故事？晚上走廊傳腳步聲　國安會諮委林志潔一看是「這人」

▲林志潔分享在總統府辦公的「晚間奇遇」。（圖／翻攝自Facebook／林志潔）

記者郭運興／台北報導

剛出任總統府國安會諮詢委員的學者林志潔，30日分享了一段在總統府辦公的「晚間奇遇」。她說周末晚上9點25分，整層樓只有她一個人，突然聽見走廊有腳步聲，一下就消失了，過了一陣子又出現，自己太好奇了，於是當下拉開門好整以暇等待，結果一看，「是一位帥哥憲兵在跑步」。在確認不是超自然現象後，她也幽默表示，自己去買了一雙跑步鞋，決定晚上也跑起來。

林志潔30日分享一段「晚間奇遇」，她表示，夜晚9點25分，終於完成今天的工作。周末大加班，晚上8點時，整層樓只有她一個人，突然聽見走廊有腳步聲，一下就消失了，很奇特的是，過了一陣子又出現，又消失，然後又出現，自己太好奇了，決定開門一探究竟。

林志潔表示，自己是一個正能量強大的人，過去雖也曾遇到一些頗超自然的現象，但心無所懼。一天到晚在幫忙解決各種問題，縱是有超自然的事件，自己也覺得那必然是有可以幫忙的地方，何況刑法學者深知，人可能比鬼可怕很多的。

林志潔說，自己一個人出國或出差，住過各式各樣的旅館都沒有問題，在夜晚的總統府處理公務做研究，可以安靜、專注，是非常愉快的事。

林志潔指出，於是當下自己拉開門好整以暇等待，果然，過了一段時間，腳步聲傳來，一看，「是一位帥哥憲兵在跑步」。

林志潔說，自己笑著打招呼「哇這裡可以跑步啊」！對方大吃一驚，自己看是嚇到他了，畢竟周末的夜晚突然聽到走廊有人講話也是蠻驚嚇，他說「真抱歉不知道您在辦公，這跑一圈有兩百多公尺呢」！很好！自己去買了一雙跑步鞋，決定晚上也跑起來！

▼林志潔。（圖／記者屠惠剛攝）