台鐵調車撞出軌「若發生在正線更嚴重」　學者提3面向補強

▲台鐵調車出軌撞毀車頭。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(30日)晚間9時29分發生重大調車事故，EMU900型區間車以13公里時速衝撞另一列EMU900型導致出軌，車頭嚴重毀損。專家表示，雖幾次出軌都發生在調車作業，但也是一種警訊，若發生在正線將很嚴重。學者則建議從人員訓練制度化、檢討SOP和引進新設備等面向加強。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，台鐵轉型公司化面臨人力退休以及資深專業員工的流失，教育訓練制度應要重新建立，不會因為資深專業員工的離開把技術知識帶走，有效的知識傳承很重要，若因為人員離開無法有效傳承知識就會產生很大的問題。

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經驗斷層浮現 學者：訓練制度與知識傳承須補強

鄭永祥強調，除了人員加強教育訓練外，SOP的檢討、新進設備及科技引進等面向都要加強，台鐵要深刻檢視SOP每個步驟和細節，研析是哪個部分沒有做好或SOP是否有不夠完整處，後續如果要避免再發生及預防，是否有新的設備設施可協助。

台灣鐵道暨國土規劃學會的秘書長黃柏森表示，台鐵去年至今年調車事故多，昨晚該起調車出軌事故是相對較嚴重的情況，台鐵需要從源頭檢視規章、規定及制度的落實以及管理，每個調車事故個案都有其肇因，七堵調車場出軌事故仍需看台鐵後續調查和內部檢討，才能知道原因。

調車出軌未影響正線仍是警訊 專家：營運範圍內都應專注

日前有台鐵員工揭露公司化後出現技術和經驗斷層，結構性問題全面爆發，黃柏森指出，台鐵人力數量不至於有很大問題，但是品質部分，因台鐵公司化後改變了原本的訓練體系，早年的師徒制雖慢慢往制度化方向走，方向是對的，但可能在過程中面臨轉型的陣痛期，無論如何安全最重要，台鐵在制度更動過程，也要確保妥善達成行車安全的目標。

黃柏森指出，台鐵要留意的是，雖然這幾次出軌事故都是在調車過程，非發生在主線正線上，沒有造成旅客的傷亡，但這也是一種警訊，若發生在正線很嚴重，台鐵要多加注意，無論如何，只要在鐵路設施營運範圍內，皆應維持高度專注與作業品質。