恙蟲病病例4月將攀升　南投縣衛生局提醒民眾加強戶外防護

▲南投縣衛生局派員赴日月潭地區進行登革熱等蟲媒傳染病防治成效評估。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

清明、兒童連假將至，民眾進行戶外掃墓、踏青或露營時，容易進入蟲媒孳生的草叢環境；南投縣衛生局表示，若有相關戶外活動規劃，務必做好個人防護措施，以免感染蟲媒傳染病，如登革熱、發熱伴血小板減少綜合症、恙蟲病等疾病。

依據疾病管制署監測資料顯示，今年國內截至三月中旬累計28例恙蟲病、26例境外移入登革熱，而恙蟲病病例雖然全年皆有，但歷年資料顯示通報數自每年4月開始上升，並於6至7月進入高峰期。

縣府衛生局說明，恙蟎的感染主要來自動物宿主，平時停留於草叢中、伺機攀附到經過的人類或動物身上，若不慎遭帶有立克次體的恙蟎叮咬，即有感染恙蟲病的風險，不過人類為恙蟲病的偶然宿主，不會經由人直接傳染給人；恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒約一週後皮膚可能出現紅色斑狀丘疹，最典型特徵是恙蟲叮咬處通常會出現不痛不癢的「焦痂」。

▲竹山及埔里2鎮進行登革熱等蟲媒傳染病查核情形。

衛生局提醒，赴郊外掃墓祭祖、踏青或從事登山、露營活動時，因易接觸到蚊子、蜱蟲、恙蟲等蚊蟲孳生的草叢環境，建議穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴；皮膚裸露部位及衣物，可使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分之防蚊藥劑，平日針對居家環境進行滅鼠工作，並剷除住家附近、道路兩旁及田埂等雜草區域，從源頭杜絕恙蟎棲息空間，避免遭蚊蟲攀附叮咬而感染疾病。

衛生局長陳南松呼籲民眾提高警覺，從事戶外活動回家後應立即換洗全部衣物並沐浴，若發現疑似恙蟲病病徵請儘速就醫，並主動告知草叢接觸史，醫師若發現疑似恙蟲病個案，應於一週內向主管機關完成通報，早期診斷並給予適當抗生素治療，能有效預防重症風險；相關防疫資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢、撥打防疫專線 1922 或縣府衛生局專線049-2220904洽詢。