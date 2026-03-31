捲性侵疑雲　「醫美教父」常如山二度出庭...微笑回應媒體

▲北檢二度傳喚愛爾麗集團總裁常如山為性侵案出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

愛爾麗醫美集團總裁常如山去年與1名女子當街發生拉扯，女方事後提告妨害性自主等罪，台北地檢署31日第二度傳喚常如山出庭說明。常如山走進地檢署時被採訪媒體包圍，微笑走向法警室表示「來，報到，麻煩一下」，委任律師表示已經代為報到，並指引常如山到偵查庭外等候開庭。

據了解，「醫美教父」常如山被控2025年10月間，在台南開車尾隨心儀女子，在女子住處外發生爭執，衝突間疑似扯掉女員工的衣物，被害人事後向刑事局報案，台北地檢署2月間首度傳喚常如山後，諭令限制出境出海，這起性侵案件才曝光。

愛爾麗集團先前發出聲明表示，「告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。」集團並表示，常如山行善不餘遺力，「對於常總裁私人感情事務占用公共資源，代總裁向社會大眾致歉。」

3月間，民進黨立委王定宇遭媒體爆料疑似「奪人小三」，王定宇駁斥報導不實，並稱「是不是有人涉犯非常嚴重的刑事案件，要誤導帶風向」；常如山則聲明回應，當時目擊女子與王定宇委員共處一室，當下或許有情緒激動之情況，但相關涉嫌性侵的指控是子虛烏有。