強化第一線救護能力　成功分局辦理民防義警AED訓練

▲成功分局培訓民防義警AED操作技能。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升第一線人員緊急應變能力，台東縣警察局成功分局日前舉辦民防及義警AED（自動體外心臟電擊去顫器）訓練課程，邀請教官劉宥宏授課，針對突發狀況處置流程、設備操作及相關法規進行系統性講解，吸引民防及義警中隊成員踴躍參與。

課程內容結合實務案例，說明交通事故及突發事件現場常見情境，並針對無呼吸心跳患者的應變流程進行教學，強調「叫、叫、C、D」原則，包括呼叫患者、呼叫支援、實施胸外按壓及電擊去顫。講師同時提醒，現場應先確認環境安全，立即通報119，並同步施行心肺復甦術（CPR）與AED操作，以提升救援成功率。

在操作教學部分，課程說明AED使用流程，包括開機、貼片、分析、電擊及持續按壓等步驟，並透過模擬情境安排學員實際演練，強化操作熟練度與臨場反應能力。此外，針對緊急救護過程中可能涉及的法律責任，講師亦進行說明，強調依法提供協助具備相關保障，鼓勵參訓人員於危急時刻勇於施救。

成功分局表示，透過此次訓練，有助提升民防及義警人員即時投入救護的能力，未來面對突發事件時，能把握關鍵時機，發揮即戰力，共同守護民眾生命安全。