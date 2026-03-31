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丈夫逼賣淫！她染毒癮「慘遭120男蹂躪」　出賣肉體換毒品

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

▲瑞典一名女子長期遭丈夫強迫從事性交易。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

瑞典爆發震驚全國的性剝削案件，一名62歲男子涉嫌長期利用藥物成癮與暴力控制妻子，強迫她拍攝性愛影片，甚至與大約120名陌生男子發生性關係以換取報酬，情節激似2024年震驚國際的法國「吉賽兒案」（Gisele Pelicot），引發強烈譴責。

利用毒癮暴力威脅　把妻當成性交易工具

《法新社》與《瑞典國家電視台》（SVT）等外媒報導，當局調查發現，2022年8月至2025年10月期間，嫌犯將妻子當成搖錢樹，投入各種性交易，不僅親自上網刊登廣告，代為預約嫖客，還強迫太太在鏡頭前自慰，錄製成影片獲利。

起訴書指出，受害者長年深受毒癮所苦，處於極度脆弱的狀態，嫌犯竟利用這一點，以提供毒品為餌，輔以肢體暴力與恐嚇進行「殘酷剝削」。檢察官安納斯特（Ida Annerstedt）說，雖然受害者在某些情況下曾「部分同意」出賣肉體，但也曾堅決拒絕配合，嫌犯卻仍強行實施犯行，已構成性侵或性侵未遂。

▼嫌犯利用受害者的毒癮問題施以性剝削犯行。（示意圖／CFP）

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

起訴書還提到，嫌犯經常出言威脅，甚至恐嚇要釋放體內的「怪獸」來對付她，讓受害者長年活在恐懼之中。

惡人繩之以法　當局急追120嫖客

妻子不堪長期痛苦而報警之後，嫌犯終於在去年10月落網。據悉他曾是知名機車幫派「地獄天使」（Hells Angels）高階成員，如今被指控加重媒介性交易罪、8項強姦罪、4項強姦未遂及4項傷害罪。

瑞典法律規定「罰嫖不罰娼」，但任何媒介性交易的行為也是違法的。當局鎖定約120名曾與該女子進行性交易的嫖客，其中26人已被正式起訴。

而受害者代表律師表示，其當事人長期遭受嚴重罪行侵害，現在唯一的願望就是「尋求正義」。

2024年被揭發的法國「吉賽兒案」中，她長年被丈夫多明尼克（Dominique Pelicot）下藥迷昏，在家遭受至少72名陌生男子性侵，情節震驚國際。而如今瑞典這起同樣駭人的案件，預計4月13日正式開庭審理。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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