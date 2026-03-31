快訊／金溥聰現身刑事局！控遭AI變造汙衊抹黑　提告抓藏鏡人

記者張君豪／台北報導



馬英九基金會人事爭議持續延燒！前國安會秘書長金溥聰今（31）日上午10時30分在律師陪同下前往內政部警政署刑事警察局報案提告。金溥聰指出，近期網路平台流傳一則以AI生成的影片，「我今天最主要是因為在這個影片流傳的平台上，有用AI製造的影片，裡面對我個人有許多不實的污衊跟抹黑，所以我特別來報案，希望能把幕後是誰在放這樣的影片調查出來。」

▲金溥聰31日上午到刑事局報案並接受媒體訪問。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

金溥聰強調，相關內容涉及不實資訊與抹黑攻擊，已決定透過法律途徑追究責任。在場媒體詢問金，是否將對邱毅提告，金溥聰僅表示「邱毅先生的話我不必回應」，金指出，雙方過去已有案件正在審理，「他講的內容跟我那個案子裡面現在正在審理當中都是類似的，所以我可以把新的資料添加進去」，強調兩人相關爭議將交司法程序處理。



對於馬英九基金會內部人事異動引發的質疑，金溥聰表示，相關處置係董事會調查、提出事證後所作成。「基金會董事會在調查結果出來時，執行長把所有相關事證都已經具體提出來，也成立了專案小組」，並強調當日會議有會計師與律師在場，相關決策並非臨時或單方面決定。



金溥聰說，當天由馬英九本人與董事及律師在場，向員工宣布解除相關人員職務。過程中曾出現當事人將公司大小章帶離的情形，後續經董事協調，相關人員隔日就提出辭職文件。他認為，外界將此事件描述為「宮鬥奪權」偏離事實甚多，「一個單純的文教基金會，怎麼會變成宮鬥奪權？我自從公職卸下之後，從來沒有參與兩岸交流的事務，那我奪什麼權？」



外界質疑相關事證不足，金溥聰回應：「真的假不了，假的真不了。」他表示，目前董事會已成立專案小組進行調查，並強調調查報告將於近日內公布，「讓證據說話」，屆時可供社會檢視。另有媒體報導提及馬英九健康狀況，金溥聰則表示不予評論，「我身為馬英九的舊屬，不會對過去長官健康情形有任何說明，只有他的家人有資格來談。」對於部分輿論指人事風波涉及外部勢力甚至美方因素，他也予以駁斥，強調自己卸任公職後未與相關單位接觸。



金溥聰反問：「我當過駐美代表，就變成美方代言人嗎？我退出公職後，連AIT都沒去過，也沒有任何接觸，我怎麼會變成美方的棋子？這些說法連美國人聽了都會覺得好笑。」金溥聰表示，面對各項指控與傳言，將以法律行動回應，並強調自身立場未曾改變，「我從擔任市府發言人到現在，從不說假話」，相關爭議將交由調查報告與司法程序釐清。

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