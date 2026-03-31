陸委會示警鄭習會　國民黨：對等的邀請交流「不需要危言聳聽」

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文4月7日至12日將率團訪陸，有望在北京時與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」，陸委會呼籲鄭避免落入「統戰分化」陷阱，並警告不得與對岸進行政治性協議。對此，國民黨今（31日）表示，國民黨比民進黨更有經驗處理兩岸事務，陸委會不需要危言聳聽。有關鄭習會被質疑主導權在陸方，國民黨說，這是對等的邀請交流，不存在主導權落在任何一方手裡。

鄭麗文昨在國民黨召開記者會表示，中共中央和習近平邀請她率團前往大陸訪問，她表示感謝並欣然接受邀請，於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。但陸委會昨發聲明，呼籲鄭麗文嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱；陸委會也警告，任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

對此，國民黨文傳會主委尹乃菁31日在記者會上回應指出，她要告訴陸委會，國民黨無論執政或在野，都比在野的民進黨、執政的民進黨政府更有經驗處理兩岸事務，陸委會不需要出言恫嚇、危言聳聽；至於陸委會提到任何團體未經授權不得跟對岸進行政治性協議，這是基本常識，就不勞陸委會指導。

媒體詢問，怎麼看有媒體報導鄭習會的主導權似乎都在陸方？綠營質疑鄭麗文恐怕變成中共棋子？尹乃菁說，她不知道前項來源是誰，主導權為什麼在中共？國民黨與共產黨互相討論，這是對等的邀請交流，不存在主導權落在任何一方手裡；棋子方面，屬於外界評論，國民黨不置評。

至於媒體要隨團卻遇到報名障礙，國民黨是否能協助？尹乃菁表示，採訪部分她跟媒體溝通時講過，因為國民黨現在沒有記者聯誼會，所以沒辦法，畢竟不能由黨中央進行媒體篩選，決定誰去，誰不去，且國民黨也沒有能力像行政院長卓榮泰用私人行程包機方式；媒體有任何需要，請跟國台辦申請，國民黨不會提供任何協助，「你們直接跟他們申請就對了」。至於訪團成員，尹乃菁說，國民黨彙整後陸續公布。

另外，國民黨初選剩下彰化跟嘉義縣尚未公布，媒體追問，傳出黨中央勸退藍委謝衣鳯，現在提名進度為何？尹乃菁指出，彰化目前協調中，「我不知道勸退任何一方傳聞哪裡來」，嘉義縣也是協調中。