王文洋熱戀20歲女大生　李坤城「爺孫戀」差40歲也曾轟動台灣

▲王文洋。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋準備過75歲生日，他近日被媒體捕捉到，與20歲、仍在讀大學的年輕女子交往，且據傳女方已經與王家人見過面了。兩人相差54歲，引發外界關注，也讓網友聯想到李坤城、林靖恩的「爺孫戀」。

74歲王文洋戀上20歲大學生

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根據《鏡週刊》報導，74歲的王文洋目前與20歲的女子穩定交往半年，因為年齡差距的關係，也被視作「爺孫戀」。有知名人士透露，女方目前仍在讀大學，個性比較文靜、氣質清新，據傳已經與王家人吃過飯了，且彼此互動自然。不過針對戀情，《ETtoday新聞雲》向宏仁集團求證，公司僅表示，「私人事務，不回應。」

▲兩段爺孫戀比較。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

李坤城與林靖恩相差40歲爺孫戀

說到爺孫戀，李坤城與林靖恩的感情也曾受到大量關注。回顧這段戀情，2013年，李坤城傳出愛上小他40歲、好友的女兒林靖恩，當年林靖恩僅17歲，還未成年，所以社會輿論聚焦女方是否有足夠判斷能力。起初外傳，女方家長因雙方年齡差距過大而反對，但後來李坤城稱好友已口頭答應將女兒嫁給他。

▲李坤城、林靖恩。（圖／翻攝自李坤城臉書）

李坤城與林靖恩穩定交往十年，多次傳出結婚消息，但沒想到2023年4月，卻傳出李坤城因大腸癌病逝的消息，享壽66歲。林靖恩當時發文透露，李坤城已經住院七個月，由於住院所需要的文件只能由家屬簽署，所以他們2月1日就在加護病房完成簡單的結婚儀式。

李坤城病逝後，兒子李卓軒則槓上林靖恩，指控對方爭奪家產、偽造文書。到了2023年6月，李卓軒才宣布已經達成和解，林靖恩獲得房產完全所有權，他則繼承父親著作權及所有收藏。此外，李卓軒後來也在節目上透露，他一直不支持爺孫戀，但無法阻止，最近一次看到林靖恩時，其身分證配偶欄已經是空白的了。