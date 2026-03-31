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塑膠原料短缺！南韓李在明政府「進口俄國製輕油」　只夠用3到4天

▲▼受到中東戰爭影響導致石腦油供應鏈不穩，引發南韓民眾擔憂垃圾袋等塑膠製品供應短缺。（圖／VCG）

▲受到中東戰爭影響導致石腦油供應鏈不穩，引發南韓民眾擔憂垃圾袋等塑膠製品供應短缺。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

在中東緊張情勢升溫、伊朗實質封鎖荷姆茲海峽導致能源運輸受阻之際，南韓石化產業原料供應出現警訊。為穩定石腦油（輕油，naphtha）來源，南韓政府與企業聯手開闢替代供應鏈，向俄羅斯採購2.7萬噸石腦油，昨（30）日運抵南韓，不過該批物量僅能支撐約3至4天，凸顯供應壓力仍未解除。

根據《韓聯社》，隨著中東戰爭仍未結束，作為石化產業核心原料的石腦油供應出現不穩跡象。對此，南韓產業通商資源部與業界30日表示，LG化學已成功向俄羅斯採購2.7萬噸的石腦油，於當天抵達國內港口，後續將送往位於忠清南道瑞山市大山邑的大山石油化學園區。

報導指出，自從中東戰火爆發後導致石腦油供應鏈不穩，LG化學持續評估經濟性與物流條件，並積極與多方供應商接觸，最終敲定此次採購案。業界人士分析，相較於南韓平均每個月約使用400萬噸的石腦油，「該批的量大約只能使用3至4天」，僅能作為短期應急措施。

此次進口被視為中東局勢惡化後，南韓政府與民間企業合作尋找替代供應來源的代表案例。過去南韓石化業者對於是否從俄羅斯引進石腦油態度審慎，主要考量在於美國對俄國制裁所帶來的金融結算與「次級制裁」風險。

不過，隨著美國暫時放寬對俄羅斯石油產品出口限制一個月，相關交易空間出現。南韓政府透過財政經濟部向美國財政部協調，確認除了美元外，也可以使用俄羅斯盧布等貨幣進行結算，且不會觸發次級制裁，為此次交易掃除關鍵障礙。

目前也有其他企業持續觀望俄羅斯石腦油的經濟效益與可行性，評估是否跟進採購。不過南韓政府關係人士坦言，此類進口能否成為長期解方仍存在不確定性。

南韓產業通商部官員表示，「這是民間企業所主導的進口案，政府在過程中提供協助。」同時也強調，現行美方制裁鬆綁措施僅預計持續至4月11日，後續是否延長仍未明朗，「未來供應能否穩定持續，仍難以預測」。

據悉，南韓石腦油需求約45%仰賴進口，其中高達77%來自中東地區。在荷姆茲海峽遭封鎖、區域風險升高的情況下，供應鏈結構的脆弱性全面浮現，也讓能源安全問題再度成為政府與產業界的關注焦點。

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