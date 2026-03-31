連假衝七股鹽山放電！　「繽紛童樂趴」連嗨4天親子玩翻

▲七股鹽山推出「繽紛童樂趴」，兒童節連假活動連嗨4天。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

兒童節連假不只放假，更要放電！台南人氣地標七股鹽山將於4月3日至6日推出期間限定「繽紛童樂趴」，結合泡泡體驗、大地塗鴉與親子闖關等多元活動，打造連續4天不間斷的戶外樂園，邀請全台親子與遊戲玩家，一起走進鹽山開啟春日冒險。

七股鹽山擁有廣闊地景，一直是親子戶外活動熱門地點，此次活動特別規劃「大地彩繪塗鴉」，民眾只要完成社群打卡與追蹤，即可免費領取彩色粉筆，讓孩子以大地為畫布自由創作，在藍天與鹽山之間盡情揮灑創意。園區也推出消費回饋，凡單筆滿199元，即可獲贈「泡泡體驗券」，讓孩子在戶外追逐泡泡，玩得更盡興。

活動期間同步推出「鹽山闖關任務」，入園即可領取闖關卡，親子攜手完成指定任務並集滿4枚印章，即可兌換限量「鹹DOG DOG防蚊貼」。限量2000份，增添闖關樂趣，也讓孩子在遊戲中留下難忘回憶。

除了玩樂，園區美食也有新亮點。人氣商品「膠原蛋白雪花鹽霜淇淋」推出期間限定升級版，購買即加贈「繽紛跳跳糖」，鹹甜交織加上劈啪口感，喚醒不少人童年的味覺記憶，讓大人小孩都能找到屬於自己的快樂。

而對於熱門手遊《Pikmin Bloom》玩家來說，七股鹽山更是不可錯過的散步聖地。園區寬廣空間適合邊走邊種花，不僅能輕鬆累積步數，還能蒐集專屬地景明信片，甚至與親友一起挑戰園區內蘑菇任務，把現實與遊戲結合成最潮的戶外體驗。



台鹽公司表示，七股鹽山持續透過創新主題活動，打造親子共學共玩的空間，讓遊客不只是「來看鹽山」，而是能在互動中留下回憶、在陪伴中累積情感。這個連假，不妨走一趟七股，讓孩子盡情奔跑，也讓大人找回久違的童心。