台灣國際熱氣球嘉年華7月登場　「吉伊卡哇」首度合作成亮點

▲「吉伊卡哇」首度合作成亮點。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

2026台灣國際熱氣球嘉年華將於7月4日至8月20日在台東鹿野高台登場，台東縣政府31日公布年度合作主題，邀請超人氣IP「吉伊卡哇」參與活動，預期為今年夏季觀光再添亮點。

台東縣政府表示，今年活動將結合《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》，推出一系列跨界合作內容，除角色造型熱氣球外，「吉伊卡哇」與夥伴也將現身台東與民眾互動。相關活動細節及熱氣球光雕音樂會場次與地點，預計於4月11日在台東縣立體育場舉辦的國際記者會中正式公布。

縣府指出，記者會將邀請來自日本的「吉伊卡哇」、小八貓及兔兔到場與影迷近距離互動，並規劃結合無人機展演的演出內容，搭配限量贈品發送，營造完整主題氛圍，吸引民眾參與。

縣長饒慶鈴表示，台灣國際熱氣球嘉年華邁入第16年，已成為具代表性的國際觀光品牌。今年除與「吉伊卡哇」合作外，也將串聯「2026台東博覽會」，以整體城市為舞台，打造兼具觀光與文化特色的夏季盛會。

台東縣政府表示，後續活動資訊將陸續公布，民眾可透過官方網站及社群平台掌握最新消息，迎接年度夏季觀光盛事。

▲「吉伊卡哇」首度合作成亮點。（圖／記者楊晨東翻攝）