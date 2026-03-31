六福村東非狒狒枉死　桃園農業局技工下令開槍二審獲判緩刑免入獄

▲六福村東非狒狒遭獵人槍傷，傷重身亡。（圖／林務局提供）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣知名遊樂園「六福村主題遊樂園」2023年3月間傳出東非狒狒逃出園區事件，逃逸的狒狒在新竹、桃園一帶遊蕩18日，最後在楊梅區民宅圍捕時，桃園農業局徐姓技工下令獵人開槍，擊斃狒狒。徐男被依照《野生動物保護法》提起公訴，一審判刑8月。案經上訴，高等法院31日二審改判他有期徒刑6月，並宣告緩刑3年的自新機會。

本隻狒狒於2023年3月間證實逃脫園區，在桃園平鎮、楊梅、新屋等地出沒。桃園農業局更成立「抓狒戰情室」研擬計畫，而事件爆發後，也引發民眾關注，一時間狒狒的新聞攻占各大媒體頭版。

而狒狒最後在逃竄18日後，農業局人員雇請獵人協助，並於楊梅地區某民宅圍捕狒狒時，開槍擊中狒狒。當時農業局的人員還在現場擺拍，最後狒狒因失血過多而死，引起民眾撻伐。事後狒狒要送台北市立動物園檢查、檢疫，桃園農業局還煞有介事的將狒狒裝箱、移靈，並對狒狒遺體獻花，官員們還列隊鞠躬，引發爭議。

▲狒狒遺體當時送往北市動物園，桃園農業局人員還列隊獻花鞠躬 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

案經桃園地檢署介入偵辦，檢方最後認定開槍射擊的獵人沒事，但下令開槍的桃園市農業局徐姓技工，違反《野生動物保護法》，因此提起公訴。一審桃園地院審理後，也將徐男判處有期徒刑8月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理期間，徐男否認犯罪，一度辯稱當時以為獵人身上帶著「麻醉槍」，所以才會下令開槍，不知會對狒狒造成生命危險。但最後他仍坦承犯行，並表示歉意。

全案於31日二審宣判，高院仍認定徐男犯下《野生動物保護法》「非法殺害野生動物罪」，判處有期徒刑6月，併科25萬元罰金，罰金得易服勞役。另外也宣告他緩刑3年的自新機會，並需於本判決確定後一年內，繳交公庫8萬元。本案仍可再上訴。