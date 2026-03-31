急診室暴力！醉男送醫發酒瘋「肘擊護理師」　警上銬逮捕偵辦

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區耕莘醫院今天（31日）凌晨傳出醫療暴力案件。一名男子因酒醉被救護車送往醫院治療，但男子卻突然失控，自行拆除手臂上點滴針頭，護理師見狀連忙上前處理，卻被男子肘擊胸部，院方隨即報警處理，警員抵達後，立即將該名男子上銬逮捕，並帶回派出所依法移送偵辦。

▲林男發酒瘋扯下手臂上點滴，護理師林女上前關心卻被軸擊襲胸。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北市新店區新生街的61歲林姓男子，無業成天在家喝酒擺爛；今天凌晨1時許，林男酒後撥打119，自稱身體不適、感到腹部劇痛，希望由救護車送醫治療。警消抵達，隨即將其送往新店耕莘醫院急診室，院方人員進行治療，替林男施打點滴後，並安置於留觀區等待恢復。

▲警方抵達，將襲擊護理師的林男上銬逮捕，並依法移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

但在留觀區的林男突然發起酒瘋，不但拿取支架上的藥瓶，還不斷搖晃敲打，並且自行拆除手臂上所施打的點滴針頭；由於發生巨大聲響，引起值班護理師21歲林女注意，隨即上前關心並協助處理傷口，卻引起林男不滿，以左手肘撞擊林女右胸，造成林女右側肩膀及右前胸壁挫傷。

林女急忙跑離現場，並通知院方保全，同時撥打110報警處理。警方到場，林男仍處酒醉狀態，隨即將其上銬逮捕，林男還不知犯下大錯醉稱：「我是受害者還要被上銬！」警方待林男酒醒後，依法製作筆錄，全案依違反醫療法、傷害罪現行犯將林男移送台北地檢署偵辦。

▲在留觀區的林男突然搖晃點滴支架，並自行拆除手臂上點滴。（圖／記者陸運陞翻攝）