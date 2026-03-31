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台大申請入學一階門檻「3科30級分」　生傳系522人報名最熱門

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大申請入學一階篩選結果出爐，3科最低30級分就可通過一階門檻。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學申請入學第一階段篩選結果今（31日）公布。台大表示，今年共有5600人次通過一階篩選，通過率為39.9%，比去年增加約0.1%，最熱門科系為生傳系，報名人數為招收人數26倍。台大醫學系一階篩選門檻略降為58級分，另3科總計30級分、4科達44級分就可通過一階門檻，門檻較低和報名人數少有關。

申請入學一階篩選結果今天公布。根據甄選會資料，今年申請入學共7萬8280人報名，較去年減少721人，共6萬5914人通過一階，較去年增加461人，通過比率為84.2%，創下近5年新高，而今年通過篩選考生，平均通過校系數為2.88個，較去年2.83個略增。

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台大註冊組主任李宏森指出，今年台大申請入學招生名額為1788人，比去年增加1個，今年共有1萬4019人次報名，較去年減少約203人次，而通過一階篩選為5600人次，通過率39.9%，比去年增加約0.1%，通過率較高和今年報名人次減少有關。

至於今年台大比較熱門科系部分，李宏森表示，生傳系報名人數最多，預計招收20人，高達522人報名，為招生人數26倍，最後62人通過篩選，超篩42人。化工系預計招收63人，高達516人報名，為招生人數8倍，最後217人通過篩選，超篩28人。機械系預計招收82人，共499人報名，其中370人通過篩選，超篩124人。

台大醫學系部分，李宏森表示，共有223人報名，和去年一樣，163人通過一階篩選，超篩61人，最低篩選標準為58級分，和去年相同，4科滿級分者29人，比去年62人少33人；牙醫系一階門檻和去年一樣為59級分。李宏森表示，醫學系滿級分人數減少，推測和今年醫學系改採社會科有關。

至於台大校系第一階段最低錄取分數，李宏森指出，採計學測4科科系最低門檻為44級分，比去年增加2級分，而採計3科最低為30級分，比去年下降2級分，但科系不方便公布，而會出現3科最低30級門檻，主要是該科系報名人數較少有關。

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