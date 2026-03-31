Taiwan PASS改版2產品明起開賣　雙鐵3日搭到飽再送捷運4選1

▲交通部觀光署推出Taiwan PASS方便自由行旅客搭乘公共運輸。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署推出Taiwan PASS方便自由行旅客搭乘公共運輸，4月1日將進行全新改版，將原有5款產品精簡為國際旅客限定的「高鐵版」與國內外旅客皆適用的「台鐵版」等2款，並納入4大都會捷運及全台15項景區接駁服務。

觀光署表示，Taiwan PASS此次改版將過去較為複雜的5款產品（包含高鐵與台鐵的經典版、景點版及亮點EasyGo版）整合為「高鐵版」（定價2,800元）與「台鐵版」（定價2,500元），2款產品分別以高鐵或台鐵的「3日周遊券」為主軸，旅客還能從4大都會捷運中任選一項，並從15項景區接駁中自選一項服務。

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觀光署指出，為解決旅客抵達目的地後最後一哩交通銜接，Taiwan PASS景區接駁服務納入4條熱門台灣好行路線，包括清境、日月潭、阿里山、墾丁，並提供阿里山林業鐵路、宜蘭好行3日券、台中Go、高雄MeN Go、租車或計程車抵用券等彈性選擇。

另外，觀光署也說，新版Taiwan PASS將新增機車24小時租賃服務，以及宜蘭、日月潭FunTOUR一日遊巴士，結合交通接駁與自導式解說，帶旅客深入在地。

▲交通部觀光署推出Taiwan PASS方便自由行旅客搭乘公共運輸。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，Taiwan PASS自2024年推出以來，已銷售3.4萬份，今年第一季銷售量較去年同期成長約59%，根據國外旅客使用數據顯示，主要市場為日本19.9%、菲律賓17.2%、馬來西亞10.6%及韓國10.4%，北美市場6.4%也呈現成長趨勢。

觀光署指出，新版Taiwan PASS將於KLOOK、KKDAY及其他合作電商平台販售，舊版產品皆具備購買後一年的開卡效期，已購票的消費者不受改版影響。