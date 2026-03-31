台鐵調車撞毀「疑似無線電干擾」　工會5訴求：別用重懲換改革

▲台鐵昨夜調車出軌、撞毀車頭。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(30日)晚間9時29分發生重大調車事故，EMU900型區間車以13公里時速衝撞另一列EMU900型導致出軌，車頭嚴重毀損，傳出肇因可能是控速不當及無線電干擾，仍待台鐵釐清。台鐵產業工會表示，七堵調車場「塞車」應該報廢車輛移往其他場站減少無效調車，並停止用重懲換改革，提出有效留才方案。

台鐵七堵調車場昨晚進行EMU900型區間車調車作業時，以13公里時速衝撞一旁停留另一列EMU900型編組，導致兩列車共4節車廂出軌，EMU900型車頭嚴重毀損，1名台鐵員工受傷送醫，不影響正線行車。

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該起事故也傳出肇因可能是控速不當及無線電干擾，據了解，當時調車作業並未超過速限規定，但是否調度員有要求當下減速，仍要檢視無線電通聯內容，不過初步調查，當下無線電出現受到干擾的情況，目前仍待台鐵運安處進一步釐清和調查。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，台鐵七堵調車場已經是台鐵公司化檢驗安全改革的重大關卡，七堵調車場並非第一次調車出事，凸顯安全機制流失及安全文化建立的不穩定性，是整個台鐵的縮影。

朱智宇指出，每次發生事故，台鐵公司就會祭出重懲，但卻無助安全文化的建立和改變，因為已經有員工認為重懲調離調車現職是一種解脫，顯示台鐵安全文化的建立徹底失敗。

他說，台鐵公司宣稱加上津貼後可讓員工薪資上看4.5萬到5萬元，但員工仍願意選擇前台賣票或在車站服務，收入少5千元卻可以避免危險和加重懲處，也導致台鐵調車人力雖然不缺但流動率高。

▲台鐵發生調車出軌重大意外。（圖／讀者提供）

台鐵產業工會今提出5大訴求，朱智宇說明，第一個訴求是呼籲台鐵針對七堵調車場的調車量「開源節流」，把報廢車輛移到其他廢棄場站。

他說，目前七堵調車場和樹林調車場為始發地，股道很塞，若一直停放不會運作的車輛占用空間，也會讓員工為了騰出地方疲於調車空間，出現無效調車，但股道就這麼多無法增擴，除了移走報廢車輛外，也應該針對瓶頸路段規劃其他調車空間，舒緩七堵和樹林調車場。

其次，台鐵應停止加重懲處換改革的作法，避免讓員工出現「不要做就不會出錯」的想法；第三，台鐵應提出設置專業證照津貼，台鐵員工薪資比其他國營事業少1萬元，要如何針對有能力、有技術性的員工提升能力和留才，台鐵要拿出方案來。

朱智宇表示，第四，台鐵應該檢討不符合現場人員工作的調車運轉規章，目前SOP每個環節訂定串接後，讓員工有做不完和超額的工作量，導致無法做好，台鐵應該檢討規章，並與產業工會討論。

第五，工會指出，由於涉及人員受傷，運安會應立案調查，產工有各大調車場資深調車工提供諮詢，提供專業意見。