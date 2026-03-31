卓榮泰：4／7言論自由日！鄭麗文卻去不自由國家　挑動國內神經

記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文敲定4月7日將出訪中國大陸，可望與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」。對此，行政院長卓榮泰31日赴立法院備詢時，被民進黨立委邱議瑩問及此事的看法，卓榮泰表示，4月7日是「言論自由日」，卻去到一個言論不自由的國家，也是由對方在安排，明顯是在挑動國內的神經。

▲行政院長卓榮泰立院備詢。（圖／記者李毓康攝）



邱議瑩在質詢時提到「鄭習會」。她詢問卓榮泰，中國早不宣布晚不宣布，在立法院要處理軍購案的時候宣布，邀請鄭麗文去中國，內心有什麼想法？這時候去是統戰、被摸頭？還是鄭麗文可以表達什麼意思？

卓榮泰答詢說，黨的事務他不宜多說，但牽涉國家跟國安法律，提醒任何時間到對岸進行交涉都要根據兩岸關係條例的規定。他強調，什麼時間是由兩個黨互相探討，一次巧合可能會變成歷史上很多因素，4月7日是言論自由日，卻去到一個言論不自由國家，也是由對方安排，明顯在挑動國內神經。

對於鄭麗文赴中，談的內容是否應該公開透明？卓榮泰表示，無論多少人或特定人、團體都不可以跟對岸進行正式的協議，不得談到政府公權力相關的協議。

陸委會主委邱垂正補充說，任何團體到中國參訪，如果沒有政府授權不能跟中國進行涉及政治性協議，以及政府相關公權力事項，違反者依照情形嚴重的話，兩岸條例有5年以下有期徒刑。

邱議瑩接著說，習近平怎會跟小咖鄭麗文談協議，她擔心的是習近平是直接下指令，繼續顛覆政府，繼續弱化台灣國防。邱垂正坦言，自己也很擔心，因此呼籲國民黨到中國一定要注意不要落入中國統戰分化陷阱，破壞團結跟動搖民心士氣，跟國際社會傳遞錯誤訊息，這對台灣生存發展影響甚巨。