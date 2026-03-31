　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

咖啡買7送7、霜淇淋買2送2！超商「連假優惠」先筆記

▲▼超商開工日優惠，7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲超商咖啡連續3天「買7送7」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接兒童節與清明4天連假，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN自4月1日起至4月3日，精品咖啡「買7送7」，思樂冰連續6天「買1送1」等。全家民生品下殺，衛生紙整串「買1送2」，超人氣霜淇淋「買2送2」、精選商品「買1送1」等。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自4月1日至4月6日推出全店優惠，會員於全台超過7,200家門市購買指定12大類商品，單筆滿222元可現折20元；單筆滿1,111元可兌換限量贈品3選1，包括「維尼造型陶瓷盤、UNIDESIGN衛生紙1串，或一匙靈抗菌EX極效抗病毒洗衣精」。

若單筆滿1,711元，還可再獲得OPENPOINT 150點（每會員限3次）。同步搭配「媽祖庇佑隨取卡」，面額1,711元加贈OPENPOINT 200點，整體回饋超過11%。

●冰品優惠

・思樂冰全品項，買1送1（4月1日－4月6日）。

・雪淋霜／酷聖霜（全口味），第2件10元（4月3日至4月6日）。

・指定哈根達斯雪糕，買4送4（4月10日至4月14日）。

●CITY系列咖啡優惠

門市、OPENPOINT行動隨時取都推出咖啡優惠組合，其中精品咖啡「買7送7」為最大亮點。

●CITY系列｜門市優惠：

・CITY CAFE特大杯美式，3杯100元（4月1日至4月6日）。

・CITY CAFE特大杯拿鐵，2杯100元（4月1日至4月6日）。

●OPENPOINT行動隨時取｜4月1日－4月3日「一起精品吧！」

・CITY PRIMA大杯精品美式（冰／熱），買7送7（限量5萬組）。

・CITY PRIMA大杯精品拿鐵（冰／熱），買7送7（限量3萬組）。

・CITY PRIMA大杯精品馥芮白（冰／熱），買7送7（限量3萬組）。

・CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7（限量2萬組）。

●OPENPOINT行動隨時取｜4月1日－4月8日「春遊連假活動」

・CITY CAFE大杯濃萃美式（冰／熱），28杯888元（限量10萬組）。

・CITY CAFE大杯濃萃拿鐵（冰／熱），21杯888元（限量10萬組）。

・CITY CAFE風味飲系列指定冰飲（好時經典可可／黃金榛果太妃風味／香草焦糖瑪奇朵／鹿兒島濃焙茶拿鐵），任選18杯888元（限量5萬組）。

・CITY TEA黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶，任選20杯888元（限量5萬組）。

・CITY CAFE西西里風檸檬咖啡／檸檬氣泡咖啡，任選16杯888元（限量5萬組）。

・CITY PRIMA中杯精品拿鐵／中杯精品美式，任選16杯888元（限量5萬組）。

▲▼超商連假優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 自4月1日至4月28日推出「卡通聯萌大明星」主題專區。（圖／業者提供）

●主題專區與話題商品

除了飲品優惠外，7-ELEVEN自4月1日至4月28日推出「卡通聯萌大明星」主題專區，集結零食、糖果、飲料及肖像周邊等逾50款商品，包含10大熱門IP卡通造型收納包（售價199元／款）、獵魔女團小卡隨機抽盒玩，以及韓國文創品牌Wiggle Wiggle紙手巾與紙手帕等商品。

▲▼超商連假優惠。（圖／業者提供）

▲「貓下去」搞怪推出松露風味炒泡麵、鹹蛋黃風味炒泡麵。（圖／業者提供）

食品部分則推出多款話題風味，包括「貓下去」搞怪推出松露風味炒泡麵、鹹蛋黃風味炒泡麵、可樂果濃厚臭豆腐口味、維力一度贊香菜牛肉麵，以及三色豆風味巧克酥等品項，指定零食糖果「2件79折」，持uniopen聯名卡「3件75折」。

★全家

迎接兒童節與清明4天連假，全家自4月1日至4月7日推出多項優惠，涵蓋外送免運、滿額贈禮、咖啡飲品促銷等。其中針對宅在家追劇族群，「FamiNow外送」4月3日至4月7日單筆滿99元即可免運送到家。

▲▼全家連假優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家推出衛生紙「買1送2」。（圖／業者提供）

另自4月1日至4月28日推出民生用品優惠，「舒潔棉柔厚韌3層抽取衛生紙」（6包）買1送2、每串80元，成為連假囤貨族關注重點。

門市同步推出多重滿額優惠，4月3日至4月7日單筆消費滿688元，可免費兌換好禮3選1，包括「得意的一天經典風味玉米濃湯1包、林鳳營全脂鮮乳（936ml）1罐、五月花厚棒衛生紙1串」。使用指定支付方式單筆滿500元，還可加贈20,000 Fa點。

此外，4月3日至7日連假期間，單筆消費滿199元，可免費獲得「超級瑪利歐電影版」資料夾（共5款），數量有限送完為止。

●康康5優惠｜4月3日－4月7日

連假期間「康康5」優惠也同步登場，4月3日至4月7日，多項商品買1送1、加10元多一件。

・FamiCollection四季春青茶，買1送1。

・PowerBOMB爆能能量飲料，買1送1。

・Gery厚醬起司蘇打餅，買1送1。

・哈瑞寶葡萄風味Q軟糖，同品項加10元多1件。

・味味A排骨雞湯麵特大號（碗麵），同品項加10元多1件。

・杜老爺雙倍巧克力甜筒，同品項加10元多1件。

▲▼全家連假優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家4月1日至4月3日，APP隨買跨店取「霜淇淋買2送2」。（圖／業者提供）

●咖啡、霜淇淋優惠

全家APP「隨買跨店取」推出多款咖啡、霜淇淋優惠，其中Fami!ce霜淇淋「買2送2」，Let’s Café咖啡則推出450元多杯組合，適合提前補貨。

●APP隨買跨店取｜4月1日－4月3日

・Fami!ce霜淇淋（口味不限），買2送2，4支98元。

▲▼全家連假優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲咖啡推出多杯組合優惠。（圖／業者提供）

●APP隨買跨店取｜4月2日－4月6日

・Let’s Café阿里山極選綜合美式（冰／熱），10杯450元。

・Let’s Café阿里山極選綜合拿鐵（冰／熱），9杯450元。

・Let’s Café單品美式（大杯，冰／熱），8杯450元。

・Let’s Café單品拿鐵（大杯，冰／熱），7杯450元。

・Let’s Café特濃美式（大杯，冰／熱），14杯450元。

・Let’s Café特濃拿鐵（大杯，冰／熱），12杯450元。

・Let’s Café燕麥奶拿鐵（大杯，冰／熱），10杯450元。

・Let’s Tea柳丁橙柚綠（特大杯，冰），2杯75元。

・Let’s Tea芭C檸檬綠（特大杯，冰），2杯75元。

・Let’s Tea焙韻隱山烏龍（冰／熱），2杯65元。

▲▼全家連假優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家將於4月5日推出「開心果」與「蘭姆葡萄」霜淇淋。（圖／業者提供）

●新品與話題商品

連假期間也同步推出多款新品與話題商品，包含4月5日上市的Fami!ce「開心果」與「蘭姆葡萄」霜淇淋，每支49元，並於4月5日至4月7日推出「5支188元」優惠。

此外，Let’s Café單品咖啡「巴西黃水晶」於4月2日上市；而社群熱議的「香菜熱狗」也於4月1日推出，每支38元；4月8日則將推出「魔王愛吃辣雞堡」，售價65元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17.8億元！流感疫苗「買705萬劑」創新高
孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲
柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚
國會地王！張智倫擁166筆土地、破億身家　漏報的美國豪宅悄悄
快訊／台積電最後一單破萬張絕殺
小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

咖啡買7送7、霜淇淋買2送2！超商「連假優惠」先筆記

三商炸雞7塊特價199元　肯德基限時1周推7折澎湃桶

昨天還在樹上的藍莓！2026山丘藍產季開始！來自阿里山的現摘藍莓每日產地直送

foodpanda併購案送件　Grab：Uber不參與營運、中資持股不逾5%

快訊／「家樂福愛河店」確定4/30結束營業　30年地標走入回憶

愛爾麗跨足生髮領域「全台首間生髮診所」3/28正式開幕　韓方品牌總經理鄭孝俊現身剪綵儀式

全家新推23元燕麥飯　萊爾富「動福鮮乳」限時優惠

7-11新推小熊維尼43款周邊！限量迷你相機、籤紙扭蛋機快閃購

麥當勞推12款瑪利歐聯名公仔　奶昔再增10門市販售

【廣編】全身養膚、保濕有感！iROO「膠原蛋白・機能ONE TONE」早春輕旅穿搭提案

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

咖啡買7送7、霜淇淋買2送2！超商「連假優惠」先筆記

三商炸雞7塊特價199元　肯德基限時1周推7折澎湃桶

昨天還在樹上的藍莓！2026山丘藍產季開始！來自阿里山的現摘藍莓每日產地直送

foodpanda併購案送件　Grab：Uber不參與營運、中資持股不逾5%

快訊／「家樂福愛河店」確定4/30結束營業　30年地標走入回憶

愛爾麗跨足生髮領域「全台首間生髮診所」3/28正式開幕　韓方品牌總經理鄭孝俊現身剪綵儀式

全家新推23元燕麥飯　萊爾富「動福鮮乳」限時優惠

7-11新推小熊維尼43款周邊！限量迷你相機、籤紙扭蛋機快閃購

麥當勞推12款瑪利歐聯名公仔　奶昔再增10門市販售

【廣編】全身養膚、保濕有感！iROO「膠原蛋白・機能ONE TONE」早春輕旅穿搭提案

疲倦竟是腎病警訊！腎功能明顯下降　新藥加整合照護延緩惡化

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

卡洛爾太神啦！首局三壘安、次局3分砲　締隊史18年罕見紀錄

撿到寶！獵鷹新洋將飛鬥士首秀繳準大三元　奪單周MVP

Nespresso推出藍瓶咖啡聯名機　在家就能喝NOLA有夠時髦

上海祖孫3人「遭水泥車輾壓」1死1重傷　7歲女童高位截肢

快訊／流感疫苗「17.8億買705萬劑」創新高　首次納入加強型

搖擺州之爭！正面對決江啟臣　何欣純霸氣喊：早做好一對一準備

柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚」

三碗499元限時搶客　波奇碗品牌攻健康餐新市場

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

消費熱門新聞

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

foodpanda併購案送件　Grab：Uber不參與營運、中資持股不逾5%

「家樂福愛河店」確定4/30結束營業　網友哀號

咖啡買7送7、霜淇淋買2送2！超商「連假優惠」先筆記

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

超商新推「23元燕麥飯」　動福鮮乳75元

7-11愚人節推「翻轉美食」！統一布布、盲盒飯糰、芥末鬆餅開賣

出國不想人擠人！夢幻遊輪、深度旅遊正夯

連假好康！三商炸雞7塊炸雞199三商炸雞7塊特價199元　肯德基限時1周推7折澎湃桶元、肯德基推7折澎湃桶

7-11推出小熊維尼43款周邊！還有限量迷你相機

麥當勞推12款瑪利歐聯名公仔　奶昔再增10門市販售

好市多保鮮膜、塑膠袋祭限購令！

酷澎「玩具嘉年華」指定品牌現折

更多熱門

相關新聞

超商新推「23元燕麥飯」　動福鮮乳75元

超商新推「23元燕麥飯」　動福鮮乳75元

看準健康飲食需求，全家便利商店聯名「桂格」推出高纖鮮食，從主食到甜湯都有，像是「Q彈燕麥飯」售價23元、「燕麥綠豆湯」59元。萊爾富則跨足鮮乳市場，推出標榜動福的自有品牌鮮乳，嘗鮮價75元起；並搭配濕紙巾19元、衛生紙平均單包約7元等民生品優惠。

冰淇淋紅茶買2送2！超商周末優惠　泡麵、餅乾加10元多1件

冰淇淋紅茶買2送2！超商周末優惠　泡麵、餅乾加10元多1件

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／7-11開出3張千萬發票！幸運門市一次看

快訊／7-11開出3張千萬發票！幸運門市一次看

超商連續5天「買1送1」　咖啡限1天「10元多1杯」

超商連續5天「買1送1」　咖啡限1天「10元多1杯」

關鍵字：

超商優惠7-11全家

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

連假雨更多！　「下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面