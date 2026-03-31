咖啡買7送7、霜淇淋買2送2！超商「連假優惠」先筆記

▲超商咖啡連續3天「買7送7」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接兒童節與清明4天連假，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN自4月1日起至4月3日，精品咖啡「買7送7」，思樂冰連續6天「買1送1」等。全家民生品下殺，衛生紙整串「買1送2」，超人氣霜淇淋「買2送2」、精選商品「買1送1」等。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自4月1日至4月6日推出全店優惠，會員於全台超過7,200家門市購買指定12大類商品，單筆滿222元可現折20元；單筆滿1,111元可兌換限量贈品3選1，包括「維尼造型陶瓷盤、UNIDESIGN衛生紙1串，或一匙靈抗菌EX極效抗病毒洗衣精」。

若單筆滿1,711元，還可再獲得OPENPOINT 150點（每會員限3次）。同步搭配「媽祖庇佑隨取卡」，面額1,711元加贈OPENPOINT 200點，整體回饋超過11%。

●冰品優惠

・思樂冰全品項，買1送1（4月1日－4月6日）。

・雪淋霜／酷聖霜（全口味），第2件10元（4月3日至4月6日）。

・指定哈根達斯雪糕，買4送4（4月10日至4月14日）。

●CITY系列咖啡優惠

門市、OPENPOINT行動隨時取都推出咖啡優惠組合，其中精品咖啡「買7送7」為最大亮點。

●CITY系列｜門市優惠：

・CITY CAFE特大杯美式，3杯100元（4月1日至4月6日）。

・CITY CAFE特大杯拿鐵，2杯100元（4月1日至4月6日）。

●OPENPOINT行動隨時取｜4月1日－4月3日「一起精品吧！」

・CITY PRIMA大杯精品美式（冰／熱），買7送7（限量5萬組）。

・CITY PRIMA大杯精品拿鐵（冰／熱），買7送7（限量3萬組）。

・CITY PRIMA大杯精品馥芮白（冰／熱），買7送7（限量3萬組）。

・CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7（限量2萬組）。

●OPENPOINT行動隨時取｜4月1日－4月8日「春遊連假活動」

・CITY CAFE大杯濃萃美式（冰／熱），28杯888元（限量10萬組）。

・CITY CAFE大杯濃萃拿鐵（冰／熱），21杯888元（限量10萬組）。

・CITY CAFE風味飲系列指定冰飲（好時經典可可／黃金榛果太妃風味／香草焦糖瑪奇朵／鹿兒島濃焙茶拿鐵），任選18杯888元（限量5萬組）。

・CITY TEA黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶，任選20杯888元（限量5萬組）。

・CITY CAFE西西里風檸檬咖啡／檸檬氣泡咖啡，任選16杯888元（限量5萬組）。

・CITY PRIMA中杯精品拿鐵／中杯精品美式，任選16杯888元（限量5萬組）。

▲7-ELEVEN 自4月1日至4月28日推出「卡通聯萌大明星」主題專區。（圖／業者提供）

●主題專區與話題商品

除了飲品優惠外，7-ELEVEN自4月1日至4月28日推出「卡通聯萌大明星」主題專區，集結零食、糖果、飲料及肖像周邊等逾50款商品，包含10大熱門IP卡通造型收納包（售價199元／款）、獵魔女團小卡隨機抽盒玩，以及韓國文創品牌Wiggle Wiggle紙手巾與紙手帕等商品。

▲「貓下去」搞怪推出松露風味炒泡麵、鹹蛋黃風味炒泡麵。（圖／業者提供）

食品部分則推出多款話題風味，包括「貓下去」搞怪推出松露風味炒泡麵、鹹蛋黃風味炒泡麵、可樂果濃厚臭豆腐口味、維力一度贊香菜牛肉麵，以及三色豆風味巧克酥等品項，指定零食糖果「2件79折」，持uniopen聯名卡「3件75折」。

★全家

迎接兒童節與清明4天連假，全家自4月1日至4月7日推出多項優惠，涵蓋外送免運、滿額贈禮、咖啡飲品促銷等。其中針對宅在家追劇族群，「FamiNow外送」4月3日至4月7日單筆滿99元即可免運送到家。

▲全家推出衛生紙「買1送2」。（圖／業者提供）



另自4月1日至4月28日推出民生用品優惠，「舒潔棉柔厚韌3層抽取衛生紙」（6包）買1送2、每串80元，成為連假囤貨族關注重點。

門市同步推出多重滿額優惠，4月3日至4月7日單筆消費滿688元，可免費兌換好禮3選1，包括「得意的一天經典風味玉米濃湯1包、林鳳營全脂鮮乳（936ml）1罐、五月花厚棒衛生紙1串」。使用指定支付方式單筆滿500元，還可加贈20,000 Fa點。

此外，4月3日至7日連假期間，單筆消費滿199元，可免費獲得「超級瑪利歐電影版」資料夾（共5款），數量有限送完為止。

●康康5優惠｜4月3日－4月7日

連假期間「康康5」優惠也同步登場，4月3日至4月7日，多項商品買1送1、加10元多一件。

・FamiCollection四季春青茶，買1送1。

・PowerBOMB爆能能量飲料，買1送1。

・Gery厚醬起司蘇打餅，買1送1。

・哈瑞寶葡萄風味Q軟糖，同品項加10元多1件。

・味味A排骨雞湯麵特大號（碗麵），同品項加10元多1件。

・杜老爺雙倍巧克力甜筒，同品項加10元多1件。

▲全家4月1日至4月3日，APP隨買跨店取「霜淇淋買2送2」。（圖／業者提供）

●咖啡、霜淇淋優惠

全家APP「隨買跨店取」推出多款咖啡、霜淇淋優惠，其中Fami!ce霜淇淋「買2送2」，Let’s Café咖啡則推出450元多杯組合，適合提前補貨。

●APP隨買跨店取｜4月1日－4月3日

・Fami!ce霜淇淋（口味不限），買2送2，4支98元。

▲咖啡推出多杯組合優惠。（圖／業者提供）

●APP隨買跨店取｜4月2日－4月6日

・Let’s Café阿里山極選綜合美式（冰／熱），10杯450元。

・Let’s Café阿里山極選綜合拿鐵（冰／熱），9杯450元。

・Let’s Café單品美式（大杯，冰／熱），8杯450元。

・Let’s Café單品拿鐵（大杯，冰／熱），7杯450元。

・Let’s Café特濃美式（大杯，冰／熱），14杯450元。

・Let’s Café特濃拿鐵（大杯，冰／熱），12杯450元。

・Let’s Café燕麥奶拿鐵（大杯，冰／熱），10杯450元。

・Let’s Tea柳丁橙柚綠（特大杯，冰），2杯75元。

・Let’s Tea芭C檸檬綠（特大杯，冰），2杯75元。

・Let’s Tea焙韻隱山烏龍（冰／熱），2杯65元。

▲全家將於4月5日推出「開心果」與「蘭姆葡萄」霜淇淋。（圖／業者提供）

●新品與話題商品

連假期間也同步推出多款新品與話題商品，包含4月5日上市的Fami!ce「開心果」與「蘭姆葡萄」霜淇淋，每支49元，並於4月5日至4月7日推出「5支188元」優惠。

此外，Let’s Café單品咖啡「巴西黃水晶」於4月2日上市；而社群熱議的「香菜熱狗」也於4月1日推出，每支38元；4月8日則將推出「魔王愛吃辣雞堡」，售價65元。