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重慶一隧道爆炸致「4死9傷」　目擊者嚇：爆炸聲後黑煙四起

▲疑似因可燃氣釀禍。（示意圖／翻攝自微博）

▲疑似因可燃氣釀禍。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

重慶萬州區一處在建隧道30日下午發生疑似可燃氣體爆炸事故，造成4名施工人員死亡、9人受傷，現場一度傳出爆炸聲響與濃煙，相關畫面引發關注，涉事工地已全面封閉，事故原因仍待進一步釐清。

據《新華社》報導，事故發生於3月30日15時10分許，地點位於恩施至廣元國家高速公路萬州至開江段A2合約段鐵峰山隧道左洞施工現場。該工程由重慶萬開達高速公路有限公司投資，中鐵十二局集團有限公司承建。事故初期通報為1人失聯、12人受傷；至3月31日0時，失聯人員確認罹難，另有3名傷者經搶救無效死亡，累計造成4人死亡，另9名傷者生命徵象平穩，仍在醫院接受治療。

事故發生後，當地立即啟動應急機制，救援人員迅速進場展開搜救，目前現場搜救工作已結束，相關區域全面封鎖。萬州區交通運輸委員會已成立調查組，針對氣體監測設備、通風系統運作及動火作業是否符合規範等重點展開調查。

初步判定，此次事故為隧道內可燃氣體積聚，遇明火後引發爆炸，但具體氣體來源與引燃因素仍有待進一步釐清。部分網友也指出，涉事承建單位中鐵十二局過去曾因其他工程安全問題遭處罰，質疑其安全管理是否存在漏洞。

值得注意的是，近年重慶地區隧道施工相關事故時有所聞。2025年6月，西渝高鐵北中梁山隧道曾發生一氧化碳外洩事件，導致7人受困；同年1月，渝蓉高速雲霧山隧道亦曾發生貨車起火事故，顯示隧道施工與運營安全風險仍不容忽視。

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