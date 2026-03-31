張雪重機世界賽奪冠　創辦人曾發豪語：用中國製造打敗日本製造

▲大陸品牌重機張雪機車奪冠。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

世界超級摩托車錦標賽（WSBK）28日的葡萄牙站WorldSSP組別賽事中，法國車手瓦倫丁·德比斯駕駛大陸品牌張雪機車820RR-RS奪冠，領先近4秒，成為大陸品牌的重型機車首次在該領域賽事奪冠，並在隔日再次登頂，完成二連勝。重機行業的「中國製造」突圍知名品牌挑戰成功，引起外界熱議。

▲張雪機車。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，3月28日，世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站WorldSSP組別中，法國車手瓦倫丁·德比斯駕駛張雪機車820RR-RS車型，以領先近4秒的優勢強勢奪冠。傳統霸主杜卡迪、雅馬哈、川崎等均被甩在身後。

張雪機車此次奪冠是大陸摩托車品牌首次在國際頂級賽事相關組別取得突破，並打破杜卡迪、雅馬哈、川崎等國際知名品牌長期主導局面。

▲張雪機車創辦人張雪。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，該品牌創辦人張雪早年家境困難，14歲便進入修理廠當學徒，憑藉著對機車的熱愛，之後投入機車領域發展。他過去曾表示，「要用中國製造打敗日本製造！」隨著比賽奪冠，這番「豪語」再次讓受到外界關注。

張雪26歲前往重慶創業，從改裝與銷售起步，2024年創立張雪機車品牌，以長期測試作為產品開發重點。張雪機車現有ZX820RR、ZX500RR與ZX500F等車型，其中，ZX820RR售價為4.38萬元（人民幣，下同），RR-R版本為6.198萬元。

▲張雪曾發豪語要用中國製造打敗日本製造。（圖／翻攝微博）

數據顯示，張雪機車2025年總產值約7.5億元，研發投入達6958萬元，佔比約9.33%，虧損2278萬元。2026年1月已完成A輪融資，預計獲得9000萬元資金，投後估值約10.9億元。