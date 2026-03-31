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台南噍吧哖文化園區轉型亮相　志工換新裝4/1重啟導覽

▲噍吧哖文化園區轉型再出發，志工團隊換上全新制服迎接遊客。（記者林東良翻攝）

▲噍吧哖文化園區轉型再出發，志工團隊換上全新制服迎接遊客。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南玉井噍吧哖文化園區完成轉型再出發，不僅園區定位從「噍吧哖事件紀念園區」邁向多元文化展示場域，志工團隊也同步換上全新制服，以嶄新形象迎接遊客，隨著展覽內容全面更新，先前暫停的預約導覽服務，將自4月1日起正式重新開放，邀請民眾走進山城，深入認識地方歷史與產業故事。

台南市文化局長黃雅玲表示，園區志工隊成立逾10年，長期投入導覽解說、遊客服務與活動支援，是推動在地文化教育的重要力量。志工們透過持續培訓與實務經驗累積，將歷史事件轉化為貼近人心的故事，使遊客更容易理解與共鳴。此次配合園區轉型，志工制服也全面更新，設計走低調簡潔、務實穩重風格，象徵團隊深耕在地、穩健前行的精神。

台南市立博物館館長何秋蓮指出，除志工形象煥新外，園區近期也完成2件公共藝術設置，為場域注入新的文化氛圍。其中「山語」以圓形構成視覺語彙，呼應玉井淺山地形與自然光影變化，象徵山林低語與時間沉澱的記憶；「糖韻」則從百年前糖鐵歷史出發，以三角輪廓轉化為藝術造型，詮釋糖業發展留下的文化痕跡，串聯產業、人群與土地之間的情感。

園區指出，自4月1日起將於官方網站重新開放團體預約導覽服務，由專人帶領解說，讓民眾更深入了解噍吧哖事件，以及玉井三大產業的歷史脈絡。未來也將持續攜手志工團隊優化導覽內容，打造兼具歷史厚度與文化溫度的文化場域。

從歷史傷痕走向文化再生，這座園區不再只是記憶的承載體，而是一種與土地對話的方式。當志工換上新裝、故事重新被說起，玉井的風，也像翻頁一樣，帶著過去與現在，一起往前走。

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