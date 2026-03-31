賴清德核電論黨內也不挺　綠黨團：民進黨是大鳴大放過程一定吵

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德近期核電重啟言論引發爭議，週刊報導指出，連綠營內部都不挺，「你賴清德很行那你自己去加油」。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（31日）表示，大家會討論很合理，意見本來就不一致，民進黨是大鳴大放政黨，「流出這些我們都不意外」，民進黨接受各界質疑、立場，「我們就是那麼堅定，但這個過程我們一定會吵架」。

《鏡週刊》報導，總統賴清德近日一番核電重啟發言惹議，因缺乏內部溝通，連綠營內部都砲聲連連，更衝擊新北在內的年底選局，更有綠營地方幹部批，「你賴清德很行那你自己去加油」；而新潮流立委鍾佳濱在名為「全國政治群組」的LINE群組貼文替賴解釋時，卻遭國防安全研究院前執行長、退輔會前副主委李文忠批巧辯，監委王幼玲也附和直呼「聽不進去」。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副書記長吳沛憶今（31日）召開輿情回應記者會。莊瑞雄表示，「我不在那個群組裡面」，沒有看到原貌，有時候訊息的流出不太能確定當事人到底指的是誰？他認為，AI現在太發達，隨便一個訊息出來扣住「范雲說」、「莊瑞雄說」，有時候莫名其妙。

莊瑞雄指出，能源政策要不要分散、調整，涉及能源安全問題，也涉及核電重啟，「過去民進黨的主張，到現在其實我們都沒有放棄」，不是民進黨一直在講的三原則，而是哪些你有辦法處理、防衛、管控風險。

「我們要去使用比較先進東西或必要性東西，可帶來風險的衝擊你要承受的了啊！」莊瑞雄舉例，例如核安、要用（核電）老百姓會不會產生抗爭，不是一個人說的算。到底有沒有辦法處理？「從民進黨開始建立的時候，這些原則到現在來講，叫我們退縮，那談何容易？」

莊瑞雄強調，「我們堅持原則除非我們認為不對」，台灣社會沒有人會認為核電安全不重要，沒有人會認為要把核電廠放任何地方是哪一個人說的算，這些都要有共識。台灣社會更形成一個共識，核廢料沒有辦法解決的話，繼續使用核能會有風險，所以還是要有社會共識、確保核能安全、解決核廢料，再來談要不要繼續使用核電才有道理。

莊瑞雄提及，當然大家也看到對外投資、外資到台灣投資，台灣經濟發展從GDP 2萬2到現在3萬8，假設明年要突破4萬，經濟要發展，AI、半導體都是吃電怪獸，政府提前因應很合理，但已經除役的，現在說要重啟，「現在非核家園，你要再去重啟，那要非常非常慎重」。

莊瑞雄認為，不管是任何群組，這也不需要是民進黨或民進黨內部，大家會討論很合理，「我們三個討論這個問題，大家意見本來就不一致」，民進黨本來就是大鳴大放的政黨，「流出這些我們都不意外，我們三個哪天在那邊吵架、吵核議題，大家也都不要意外」，這一點民進黨接受各界質疑、立場，「我們就是那麼堅定，但這個過程我們一定會吵架」。