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被AI誤認銀行詐欺犯　50歲嬤坐家中突被法警逮捕「關押5個月」

被AI誤認「銀行詐欺犯」　50歲嬤坐家中突被法警逮捕關押5個月。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲祖母因為AI莫名被關。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名50歲祖母因為AI臉部辨識犯錯，誤指認她是北達科他州當地銀行詐欺犯，對她發出通緝令並將她逮捕，在獄中關押5個月，然而她根本就沒有去過該州。

AI 認錯人　50 歲祖母在家被逮捕

50歲女子利普斯(Angela Lipps)去年7月14日在田納西州自家中看顧孩子們時，突然有法警持槍進入家中將她逮捕，被關押在監獄中108天，不得保釋，期間完全沒有人審問過她，後來被引渡到距離居住地約1600公里的北達科他州法哥市(Fargo)，面臨重罪竊盜與未經授權使用個人身分資訊等罪。

利普斯後來才知道，法哥市警方一直在調查一起發生在2025年4月至5月間的一系列銀行詐騙案件，警方使用Clearview AI人臉辨識系統比對監視器中嫌犯畫面，結果系統推測利普斯是嫌犯。

案件只花5分鐘就撤銷　女白坐5個月牢

利普斯在監獄中煎熬了數個月，直到警方12月19日首次偵訊，在委任律師提出的證據下，證明案件發生期間她人一直待在田納西州，根本不可能涉案，才終於讓指控被撤銷，於聖誕節前夕被釋放。

利普斯在募款網站GoFundMe上表示，整個過程讓她感到恐懼、疲憊和受到羞辱，「結果案件只花了5分鐘就撤銷」，5個多月的拘留期不但讓她名譽受損，失去出租的房子、失去社保收入和所有財物，如今變得一無所有，「我現在很高興這一切都結束了，我再也不會回到北達科他州」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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