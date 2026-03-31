哈米尼死後「國際通緝犯」接掌革命衛隊！　曾血腥鎮壓頭巾革命

▲ 伊朗革命衛隊總司令瓦希迪。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗最高領袖哈米尼被擊斃後，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）迎來新任指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi），這名被國際刑警組織（Interpol）通緝的強硬派人物正主導德黑蘭軍事與生存戰略。

《耶路撒冷郵報》報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）試圖應對經濟崩潰與國際孤立之際，瓦希迪這名老派勢力代表的影響力正急遽攀升。他在1990年代擔任聖城部隊指揮官，因涉嫌參與阿根廷AMIA猶太社區中心爆炸案而受到國際刑警組織通緝。

聖城旅元老一路晉升至最高層

伊朗問題專家圖比安（Nati Tubian）受訪表示，「瓦希迪是聖城旅最早期的指揮官之一，可說是政權的骨幹，在伊斯蘭革命衛隊創建初期成長，一步步晉升至最高階層。」

海法大學伊朗研究中心的艾拉姆吉丁（Tamar Eilam-Gindin）指出，瓦希迪職業生涯堪稱伊朗國家恐怖主義的路線圖，「1990年代伊朗伊斯蘭共和國在海外十分活躍，歐洲各地發生多起暗殺事件，阿根廷也發生重大爆炸案，而瓦希迪正是該行動核心人物。」

曾任國防與內政部長 鎮壓艾米尼示威

2009年瓦希迪獲任命為國防部長，2022年轉任內政部長期間，在22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）遭宗教警察拘留身亡引發的頭巾革命鎮壓行動中扮演要角。圖比安直言，「身為內政部長，他負責政權的後勤與安保工作，實際上就是系統性打壓平民。」

革命衛隊攻擊波斯灣 展現強硬路線

報導指出，如今瓦希迪掌控的革命衛隊已對波斯灣國家發動攻擊，向世界宣告伊朗真正的權力核心並非外交官。專家指出，瓦希迪相信不計代價的抵抗路線，絕非務實改革派可比擬。