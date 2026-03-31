屏東內埔鄉長綠營初選爆賄選疑雲　鄉代鍾育杰遭搜索聲押禁見

▲屏東地檢署。（圖／資料照）



記者陳崑福／屏東報導

2026九合一選舉升溫，屏東縣內埔鄉民進黨初選爆發賄選疑雲，成為全縣唯一需辦初選鄉鎮。檢調接獲情資，指鄉民代表鍾育杰涉嫌於提名期間行賄，30日發動搜索並帶回相關人員約30人訊問，訊後認定鍾及利姓旅遊業者涉案重大，疑有串證滅證之虞，漏夜向法院聲請羈押禁見，案情持續擴大偵辦中。

年底選舉，內埔鄉黨內有鄉民代表鍾育杰與屏東縣政府客務處長李明宗登記參選，成為全縣唯一辦理初選的鄉鎮，競爭格外激烈。然而就在初選作業期間，檢調單位接獲情資，指鍾育杰疑涉及賄選行為，隨即展開偵辦。

屏東地檢署指出，日前接獲檢舉，指某候選人在政黨提名期間，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第101條第1項後段，對具投票資格者進行行求、期約或交付賄賂。檢方隨即指派檢察官，結合法務部調查局屏東縣調查站與屏東縣政府警察局刑事警察大隊成立專案小組，全力蒐證釐清案情。

檢察官於30日上午持法院核發搜索票，指揮專案小組同步執行搜索行動，並傳訊相關人員約30餘人到案說明。經複訊後，檢方認定鍾姓被告及利姓助選人涉案情節重大，且有勾串共犯及滅證之虞，認有羈押之必要，遂於深夜向法院聲請羈押禁見。

地方人士表示，鍾育杰原從事餐飲業，後轉投入公益，創立「愛心樹慈善協會」長達8年，並當選本屆鄉民代表。他過去曾指出，擔任鄉代期間深感缺乏決策權，難以有效推動地方改變，因此決定投入鄉長選舉，爭取更大施政空間。

據了解，民進黨此次內埔鄉長提名初選採「70%電話民調、30%黨員投票」機制，預定4月16日進行電話民調、4月18日辦理黨員投票，並於4月20日公布結果。內埔鄉民進黨員約有1400餘人，兩名參選人已於上週完成抽籤，李明宗抽中1號，鍾育杰則為2號。