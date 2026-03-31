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傍晚北部降雨機率增　明起3波鋒面接力「全台濕答答」

記者周湘芸／台北報導

鋒面接近，今天傍晚起北台灣降雨機率增加，明天全台有雨，溫度明顯下降。周五另一波更強鋒面接近，周六至下周日影響，中部以北要留意較大雨勢，緊接下周一又有一波鋒面，中部以北降雨明顯。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周有3波鋒面影響，天氣變化快速，今天鋒面接近，西南風影響下，白天暖熱，沒有明顯雲系，傍晚至晚間天氣逐漸不穩定，明天鋒面及東北季風開始影響。周五、周六及下周一也各有2波鋒面接力。

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朱美霖指出，今天白天各地溫度上升，北台灣24至28度，中南部31至33度，花東也有28至30度，南高屏近山區及台東受焚風影響，有36度高溫機率；傍晚起北部及宜蘭降雨機率增加，明天清晨中部以北都有降雨機率，北部及宜蘭低溫16至17度，其他地區19至20度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲今天天氣概況。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，她表示，今天至明天中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區偶有陣雨。周五另一波鋒面接近，午後有局部雷雨，晚間起各地降雨機率增。周六至下周日西半部及東北部有明顯雨勢，中部以北留意局部大雨。下周一又有鋒面接近，中部以北有廣泛降雨。

溫度方面，她指出，今天各地溫暖舒適，明天東北季風增強，白天高溫僅20度左右，周四及周五清晨另一波鋒面影響，感受仍偏涼。

另外，朱美霖也說，連假前期金門及馬祖有霧，提醒民眾交通往返留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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